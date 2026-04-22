【4/23（木）無料イベント】シンクスマイル、CEO新子が「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」に登壇
チームワークアプリ「RECOG」を提供する株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新子 明希、以下シンクスマイル）は、スマートキャンプ株式会社が主催するエグゼクティブカンファレンス「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」に、代表取締役CEOの新子が登壇することをお知らせいたします。
本セッションでは、シンクスマイルが蓄積してきた2,000社を超える組織データと3,000万回を超えるコミュニケーションデータをもとに、自律型AIエージェントとエンゲージメント経営を掛け合わせた、これからの組織づくりの考え方についてお話しいたします。
「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」とは
スマートキャンプ株式会社が主催するエグゼクティブ向けオンラインカンファレンスです。各界のトップランナーである経営者やリーダーによる特別講演・対談セッションを通じて、次世代を担う経営者やリーダーに必要な知識や洞察を提供することを目的としています。先行き不透明な現代において、事業や組織の成長に必要な「変革」をテーマに、経営戦略やビジネスモデルの変革、テクノロジーの活用といった幅広いトピックが取り上げられます。
シンクスマイルが登壇するセミナーについて
テーマ：
人と組織の成長サイクルを、AIエージェントはどう変えるか？／人と組織の成長サイクルの新設計
セミナー内容
自律型AIエージェントの進化は、業務効率化だけでなく、組織づくりそのものを変えようとしています。社員のコミュニケーションや行動をAIが分析し、エンゲージメントの変化を検知、組織課題の特定から改善提案までを自律的に行う一方で、社員の心を動かし、チームの一体感を生み出すのは、今も昔も人と人のコミュニケーションです。これからの組織づくりに必要なのは、AIか人かの二択ではなく、AIに「診断」を任せ、人が「行動変容」に集中するという役割分担の設計であると、シンクスマイルは考えています。
本セッションでは、2,000社を超える組織データと3,000万回を超えるコミュニケーションデータを分析してきた知見をもとに、自律型AIエージェントとエンゲージメント経営を掛け合わせた組織づくりの考え方をお伝えします。AI活用と組織エンゲージメントの両立に悩む経営者や人事責任者、離職防止・エンゲージメント向上の新たな打ち手を探している方、データドリブンな組織マネジメントに関心のある方、次世代リーダー発掘・育成の仕組みづくりを検討している方に特におすすめの内容です。
登壇者プロフィール
新子 明希（あたらし はるき）
株式会社シンクスマイル 代表取締役CEO
1972年大阪府生まれ、19歳で起業し、2007年にシンクスマイルを創業。称賛・感謝で組織課題を解決するチームワークアプリ「RECOG」を開発し、組織内のコミュニケーションデータからエンゲージメント向上や離職防止、次世代リーダー発掘に活用する仕組みを構築。
ITreview Grid Award ピアボーナス部門においてLeaderを3年連続で受賞しているほか、NHK「おはよう日本」「クローズアップ現代」、TBS「Nスタ」など主要メディアへの出演し、称賛文化の形成やコミュニケーションの数値化の必要性を広く提唱している。
セミナー概要
開催日時 ：2026年4月23日（木）15時25分～15時45分
参加費 ：無料
主催 ：スマートキャンプ株式会社
参加お申込み：https://event-page.jp/jls
■RECOGとは
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は1,600組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
RECOG：https://www.recog.works/ja
【会社概要】
株式会社シンクスマイル
代表者 ：代表取締役 新子明希
会社設立 ：2007年6月6日
事業内容 ：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地 ：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町1013号室
配信元企業：株式会社シンクスマイル
本セッションでは、シンクスマイルが蓄積してきた2,000社を超える組織データと3,000万回を超えるコミュニケーションデータをもとに、自律型AIエージェントとエンゲージメント経営を掛け合わせた、これからの組織づくりの考え方についてお話しいたします。
「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」とは
スマートキャンプ株式会社が主催するエグゼクティブ向けオンラインカンファレンスです。各界のトップランナーである経営者やリーダーによる特別講演・対談セッションを通じて、次世代を担う経営者やリーダーに必要な知識や洞察を提供することを目的としています。先行き不透明な現代において、事業や組織の成長に必要な「変革」をテーマに、経営戦略やビジネスモデルの変革、テクノロジーの活用といった幅広いトピックが取り上げられます。
テーマ：
人と組織の成長サイクルを、AIエージェントはどう変えるか？／人と組織の成長サイクルの新設計
セミナー内容
自律型AIエージェントの進化は、業務効率化だけでなく、組織づくりそのものを変えようとしています。社員のコミュニケーションや行動をAIが分析し、エンゲージメントの変化を検知、組織課題の特定から改善提案までを自律的に行う一方で、社員の心を動かし、チームの一体感を生み出すのは、今も昔も人と人のコミュニケーションです。これからの組織づくりに必要なのは、AIか人かの二択ではなく、AIに「診断」を任せ、人が「行動変容」に集中するという役割分担の設計であると、シンクスマイルは考えています。
本セッションでは、2,000社を超える組織データと3,000万回を超えるコミュニケーションデータを分析してきた知見をもとに、自律型AIエージェントとエンゲージメント経営を掛け合わせた組織づくりの考え方をお伝えします。AI活用と組織エンゲージメントの両立に悩む経営者や人事責任者、離職防止・エンゲージメント向上の新たな打ち手を探している方、データドリブンな組織マネジメントに関心のある方、次世代リーダー発掘・育成の仕組みづくりを検討している方に特におすすめの内容です。
登壇者プロフィール
新子 明希（あたらし はるき）
株式会社シンクスマイル 代表取締役CEO
1972年大阪府生まれ、19歳で起業し、2007年にシンクスマイルを創業。称賛・感謝で組織課題を解決するチームワークアプリ「RECOG」を開発し、組織内のコミュニケーションデータからエンゲージメント向上や離職防止、次世代リーダー発掘に活用する仕組みを構築。
ITreview Grid Award ピアボーナス部門においてLeaderを3年連続で受賞しているほか、NHK「おはよう日本」「クローズアップ現代」、TBS「Nスタ」など主要メディアへの出演し、称賛文化の形成やコミュニケーションの数値化の必要性を広く提唱している。
セミナー概要
開催日時 ：2026年4月23日（木）15時25分～15時45分
参加費 ：無料
主催 ：スマートキャンプ株式会社
参加お申込み：https://event-page.jp/jls
■RECOGとは
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は1,600組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
RECOG：https://www.recog.works/ja
【会社概要】
株式会社シンクスマイル
代表者 ：代表取締役 新子明希
会社設立 ：2007年6月6日
事業内容 ：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地 ：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町1013号室
配信元企業：株式会社シンクスマイル
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