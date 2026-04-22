国産オーガニックコスメを製造・販売する株式会社ネオナチュラル(本社：名古屋市昭和区、代表：高柳 昌弘)は、8月8日(土)に同社が運営する体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」で、泥んこバレーボール大会を開催。善玉菌が豊富な里山の自然と一体となり、すこやかで美しい体作りを目指すとともに、自然環境への意識を高めることを目的に参加者を募ります。





会場は、岐阜県郡上市にある美しい自然が残る有機農場。無農薬栽培のお米を育てる田んぼがコートです





■地域おこしのイベントが復活

泥んこバレーボールは、地域の特色を生かし、田んぼや休耕田などの泥の中で行うバレーボールです。地域おこしや夏のスポーツイベントとして、全国で開催されています。自然の中で泥だらけになりながら体を動かすことで得られる「解放感」や「非日常体験」が魅力の一つ。また、地元との親睦が深まることから、地域活性化の一環としても注目されています。





泥の中で体を動かす非日常体験を





今回、もともと母袋地区で開催されてきた泥んこバレーボール大会が、約9年振りに復活し開催となりました。









■善玉菌が豊富な有機農場がフィールド

会場となるのは、岐阜県郡上市の母袋(もたい)地区にある体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」。キャンプ場は、栗巣川と鷹茄子川の合流地点に位置し、目の前には白山信仰の神社があります。当日は、大自然に囲まれ、神聖な空気が漂うキャンプ場で体を動かす「非日常の体験」を楽しむことができます。





仲間との一体感を得られる経験に





また、自然豊かな場所には、お肌をすこやかに保つ“善玉菌”が豊富という研究があり、参加することで健康的で美しい体作りを目指すことができます。お昼には、母袋で採れた食材を使った里山弁当を提供。さらに大会後は地元との交流会も実施し、地域文化に親しみながら親睦を深めます。





泥だらけになる参加者

泥んこバレーボール大会は地域活性化の一環に





■地元ならではの参加者特典も用意

優勝者には、母袋で栽培したお米20kgを進呈。参加賞として、有機農場で栽培した自然素材を使ったオーガニックコスメを全員に配布します。さらに大会前日と当日は、泥んこバレーボール大会参加者限定で、特別価格でキャンプ場に宿泊ができます。





泥だらけになった体は川でリフレッシュ

優勝者には母袋産のお米20kgを進呈





＜ネオナチュラルの環境保護活動＞

■ネオナチュラル母袋有機農場

岐阜県郡上市にある、スキンケア原料を栽培する自社農場。耕作放棄地を開墾し、ヘチマをはじめ、ハーブやお米を栽培。化粧品・食品・日用品に使用しています。2024年には、善玉菌リトリートをテーマに、体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」をオープンし、キャンプをしながら、さまざまな自然体験ができる場所として多くのお客様にお越しいただいています。









■皆様と一緒に行う社会貢献

＜日本自然保護協会への寄付＞

日本の自然のしくみを調べ、守り、その意味と価値を社会に広める活動を行う財団法人日本自然保護協会。ネオナチュラルは、日本の自然を守るために、売り上げの一部を同協会に寄付する支援活動を行っています。

＜プレゼントツリーを通じた植樹＞

「認定NPO法人環境リレーションズ研究所」の植林プロジェクト「Present Tree」を通して、自然保護の活動と地球温暖化防止のために植林活動を行っています。









＜HOLY FUNGUS泥んこバレーボール大会開催概要＞

開催日時 ： 2026年8月8日(土)9：00～16：00

※小雨決行(荒天時は中止)

※中止の場合は前日15時までに決定

(HOLY FUNGUS公式Instagramでお知らせ)

会場 ： HOLY FUNGUS(ネオナチュラル母袋有機農場)

岐阜県郡上市大和町栗巣1079

予定チーム数： 8～10チーム※最小決行チーム数5チーム

(4名以上7名以下、男女混合※合計4～5名の場合は

女性2名以上、合計6～7名の場合は女性3名以上とする)

※小学生以下のお子様はプレーが続かず楽しめないので推奨しません

参加費 ： チーム登録費 5,000円、

参加費1名あたり2,000円(弁当、豚汁、参加賞付)、

昼食の弁当・豚汁のみ(見学／応援者)1,000円／名

※参加決定通知時にご案内するページから指定の期間内に振込み

申込方法 ： 大会概要ページ内のお申込みフォームにて

https://www.neo-natural.com/Page/Feature/doronko.aspx

申込締切日 ： 5月31日(日)※応募者多数の場合は抽選

主催 ： 株式会社ネオナチュラル









■会社概要

法人名 ： 株式会社ネオナチュラル

https://neo-natural.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 高柳 昌弘

本社所在地 ： 〒466-0851 名古屋市昭和区元宮町4-46

設立年月日 ： 昭和40年6月21日

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： オーガニックコスメ・ナチュラルコスメ・日用品製造販売、

コスメ原料・有機食品の生産、体験農場の運営

直販サイト ： https://www.neo-natural.com

楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/neo-natural/

ネオナチュラル母袋有機農場：

https://neo-natural.com/Page/Feature/motaifarm.aspx

ホーリーファンガス： https://www.holyfungus.com/