「NARUTO＆BORUTO忍里」 口寄せの術イベントにガマブン太再来！ オリジナルステッカーがもらえる
『口寄せの術SNS投稿キャンペーン』4月20日より開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346865/images/bodyimage1】
ニジゲンノモリの人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」で好評開催中のイベント、「いでよ、相棒！口寄せの術」にガマブン太が再登場します！本イベントでは、主人公のうずまきナルトやうちはサスケ、春野サクラなど、物語の中心人物たちが作中で使用した忍術「口寄せの術」を体験でき、これまで多くの忍に体験いただいております。
そしてこの度、本イベントで口寄せ動物との２ショット写真を撮影頂き「#口寄せ大成功」を付けてSNSに投稿いただいた方に忍里限定オリジナルステッカーをプレゼントする「口寄せの術 SNS投稿キャンペーン」を4月20日（月）より開始いたします。
NARUTOの世界に入り込んで、口寄せの術を成功させましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346865/images/bodyimage2】
■SNS投稿キャンペーン概要
期間：
2026年4月20日（月）～
※「いでよ、相棒！口寄せの術」イベントは好評開催中です
場所：
兵庫県立淡路島公園アニメパークニジゲンノモリ内「NARUTO＆BORUTO 忍里」
内容：
参加者は指定の場所で「口寄せの術」を唱え、地面にある術式に手を置くことにより、背後に口寄せ動物を呼び寄せることができます。口寄せに成功した方の中で、口寄せ動物との2ショット写真に「(シャープ)口寄せ大成功」を付けて投稿していただくと、忍里オリジナルステッカーをプレゼント。
※ステッカーはなくなり次第終了
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場料が必要です。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346865/images/bodyimage1】
ニジゲンノモリの人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」で好評開催中のイベント、「いでよ、相棒！口寄せの術」にガマブン太が再登場します！本イベントでは、主人公のうずまきナルトやうちはサスケ、春野サクラなど、物語の中心人物たちが作中で使用した忍術「口寄せの術」を体験でき、これまで多くの忍に体験いただいております。
そしてこの度、本イベントで口寄せ動物との２ショット写真を撮影頂き「#口寄せ大成功」を付けてSNSに投稿いただいた方に忍里限定オリジナルステッカーをプレゼントする「口寄せの術 SNS投稿キャンペーン」を4月20日（月）より開始いたします。
NARUTOの世界に入り込んで、口寄せの術を成功させましょう！
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■SNS投稿キャンペーン概要
期間：
2026年4月20日（月）～
※「いでよ、相棒！口寄せの術」イベントは好評開催中です
場所：
兵庫県立淡路島公園アニメパークニジゲンノモリ内「NARUTO＆BORUTO 忍里」
内容：
参加者は指定の場所で「口寄せの術」を唱え、地面にある術式に手を置くことにより、背後に口寄せ動物を呼び寄せることができます。口寄せに成功した方の中で、口寄せ動物との2ショット写真に「(シャープ)口寄せ大成功」を付けて投稿していただくと、忍里オリジナルステッカーをプレゼント。
※ステッカーはなくなり次第終了
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場料が必要です。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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