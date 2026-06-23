初代たまごっちを再現した『たまごっち ハンディファン』発売 平成世代の心くすぐるデザインに
キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」は、1990年代に大ブームを巻き起こした初代「たまごっち」をモチーフにしたハンディファン『たまごっち ハンディファン』（税込み5980円）を発売する。
【商品写真】懐かしい！初代たまごっちを再現した『たまごっち ハンディファン』
1990年代に社会現象となった初代「たまごっち」モチーフの遊び心あふれるハンディファン。たまごっちらしいフォルムやカラーリングを再現し、懐かしさとかわいらしさを楽しめるデザインに仕上がっている。
送風口は本体上部についており、風量は3段階調整が可能。ストラップとスタンド付きで、持ち歩きができるほか、デスク、洗面台などに置いて使用することも可能。コンパクトながら、最大約6時間の連続使用ができる。
メインのトップパネルは付属のアレンジシールで自分好みにカスタマイズできる楽しさもプラス。暑さ対策アイテムとして活躍し、当時遊んでいた世代にも懐かしさを感じてもらえるアイテムに。
23日よりCCP公式オンラインストアで予約を開始。7月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECショップなどで発売する。
【商品写真】懐かしい！初代たまごっちを再現した『たまごっち ハンディファン』
1990年代に社会現象となった初代「たまごっち」モチーフの遊び心あふれるハンディファン。たまごっちらしいフォルムやカラーリングを再現し、懐かしさとかわいらしさを楽しめるデザインに仕上がっている。
送風口は本体上部についており、風量は3段階調整が可能。ストラップとスタンド付きで、持ち歩きができるほか、デスク、洗面台などに置いて使用することも可能。コンパクトながら、最大約6時間の連続使用ができる。
メインのトップパネルは付属のアレンジシールで自分好みにカスタマイズできる楽しさもプラス。暑さ対策アイテムとして活躍し、当時遊んでいた世代にも懐かしさを感じてもらえるアイテムに。
23日よりCCP公式オンラインストアで予約を開始。7月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECショップなどで発売する。