「わたしの手作りご飯おいしいでしょ？」節約妻の意気込みが空回り？ 夫の表情が曇ってる理由は？【妻の手料理に異議あり Vol.1】
【妻side STORY】
世間では食費にお金をかけすぎて、家計がまわらないという声も聞こえますが、我が家は月2万円と決めてやり繰りしています。これだけ頑張っているのに、夫は
褒めてくれるどころか、せっかく作ったお弁当を食べなかったとまで言う始末。
どうしてコツコツ節約してることを夫は理解してくれないのでしょうか？
しかもふたりとも食事時になると黙りこくって張り合いがないというか、つまらない…。
こんなに頑張ってる私をもっと褒めてほしいのに…。
脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん
(ウーマンエキサイト編集部)
世間では食費にお金をかけすぎて、家計がまわらないという声も聞こえますが、我が家は月2万円と決めてやり繰りしています。これだけ頑張っているのに、夫は
褒めてくれるどころか、せっかく作ったお弁当を食べなかったとまで言う始末。
どうしてコツコツ節約してることを夫は理解してくれないのでしょうか？
しかもふたりとも食事時になると黙りこくって張り合いがないというか、つまらない…。
こんなに頑張ってる私をもっと褒めてほしいのに…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん
(ウーマンエキサイト編集部)