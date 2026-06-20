【GU】「サラッとした生地で着心地がよく...」父の日ギフトにもおすすめのアイテム3選《6月25日まで特別価格》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月19日から25日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

その中から、編集部のおすすめアイテムを紹介します。6月21日は「父の日」ということで、プチギフトにもおすすめのユニセックスアイテムを3つピックアップしました。

「男女どちらでも着こなしやすい」

ドライカノコポロシャツ（5分袖） ENGINEERED GARMENTS

NY発祥のブランド「ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）」とのコラボアイテムです。吸汗速乾機能を備えた綿ポリエステル鹿の子素材を使用しています。機能とデザインを兼ね備えたリラックスシルエット、さらっとした肌触り、適度な伸縮性が特徴です。

公式サイトのクチコミをみると、女性からは「質感がよくて仕事用で購入しました」「サラッとした生地で着心地がよく、デザインもシンプルで合わせやすくて良かったです」「男女どちらでも着こなしやすい大きさ、デザイン」といった声が寄せられています。

6月25日までの特別価格は1490円。

イージーケアブロードシャツ（5分袖）

ほどよいゆとり感のあるリラックスシルエットとシェルボタンが特徴の半袖シャツです。洗濯してもしわになりにくい素材を使用しています。

女性には爽やかなブルーカラーが人気で、トップスとしても羽織としても使えるので、1枚もっておくと便利です。

6月25日までの特別価格は1490円。

コットンカラーラウンジセット（半袖＆ショートパンツ）

コットン素材を使ったTシャツとショートパンツのセットです。ほどよい厚みがあり、Tシャツ単品でも着まわしできます。素材は綿100％です。

公式サイトのクチコミでは、着心地の良さが好評で「女性用よりパンツの丈が長いので夏の寝巻きとして購入しました」「柔らかい生地で着心地良いです」「コットンなのに涼しく着心地に満足」といった声が寄せられています。

6月25日までの特別価格は990円。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）