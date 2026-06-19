ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「シングルの私を見捨てないよね…？」大黒柱の兄が結婚で家を出る!?… 「シングルの私を見捨てないよね…？」大黒柱の兄が結婚で家を出る!? 依存生活を根底から揺るがす兄の決意に妹は… 「シングルの私を見捨てないよね…？」大黒柱の兄が結婚で家を出る!? 依存生活を根底から揺るがす兄の決意に妹は… 2026年6月19日 22時10分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 兄の収入で暮らしながら「当たり前」と感じてしまっている妹。いくらなんでも頼りすぎですよね。兄の結婚という大きな変化によって、どんどん追い詰められていきます。婚約者との関係も、これから一筋縄ではいかなそうです…。>>【まんが】兄を結婚させたくない！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】兄を結婚させたくない！ 彼女はプロポーズ期待で暴走中！昨夜の出来事を思い返しある決意を固めていた…【裏切りには代償を Vol.135】 「本音で話すのはそんなに悪いことなのか？」離婚届を見て初めて気付いた義父は…【ノンデリ義父がしんどい Vol.12】