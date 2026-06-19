兄の収入で暮らしながら「当たり前」と感じてしまっている妹。いくらなんでも頼りすぎですよね。

兄の結婚という大きな変化によって、どんどん追い詰められていきます。

婚約者との関係も、これから一筋縄ではいかなそうです…。

>>【まんが】兄を結婚させたくない！

(ウーマンエキサイト編集部)