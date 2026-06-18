ちょっぴり背伸びしたいコへ♡ オトナな魅力をアピールできる【バックオープン水着】3選

水着に心躍らせる季節がやってきた♡ そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、オトナな魅力をアピールできる「バックオープン水着」をご紹介します。ちょっぴり背伸びしたいガーリーさんにぴったりのワンピース型水着に注目...♡！

バックオープン水着 女っぷりは背中で語る♡ 可愛さはもちろん必要。でも、せっかく水着を着るんだから、オトナな色気も少しは欲しいのが正 直なところ♡ そんなときは、大胆な背中見せで、イイオンナをアピールするのはいかが？

Cordinate ポップなチェリー柄も背中あきでオトナ指数爆上がり ブルー×ブラウンの配色が今っぽい。色気のある背中あきも、おちゃめな柄アイテムを選ぶことで、狙いすぎていないほどよいバランスに。 バッククロスデザインワンピース水着 3,949円／SEA DRESS

Item 【SEA DRESS】バックオープンリボンワンピース水着 どんなコも挑戦しやすい長そで仕様。背中の大きなリボンがアクセントに。 バックオープンリボンワンピース水着 5,819円／SEA DRESS

Item 【ARCOMISMO】イエローギンガムチェックワンピース ストラップや裏地のイエローに気分が上がること間違いなし♡ イエローギンガムチェックワンピース 19,800円／ARCOMISMO

INFORMATION SINGLE『どりーむじゃんぼ！』 2026年5月20日(水)発売 5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡ 通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ PROFILE 坂井仁香 さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。 撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海