「バッグ、買い替えたいけど出費は痛い、、」→【Elura】「リバーシブルバッグ」ならコスパも見た目も100点！

バッグを買い替えたいと思っても、価格を見て悩んでしまうことも。そんなときにチェックしたいのが、「リバーシブルバッグ」です。表と裏で異なるデザインなので、1つのバッグで違った雰囲気を楽しめます。今回は、【Elura（エルーラ）】から登場している大人っぽいデザインのバッグに注目。スタッフさんのコーデとともに、リバーシブルバッグの魅力をご紹介します。

2つの雰囲気を楽しめるトートバッグ

【Elura】「ネオプレーンリバーシブルトートM」各\7,150（税込）

やわらかな素材感が魅力のトートバッグ。ほどよいハリがあり、高見えを狙えます。多少の水や汚れに強いネオプレーン素材が使われているので、普段使いしやすいのも魅力。シンプルなデザインの本体とアニマル柄の持ち手との対比がおしゃれ。カラーは、ブラック・オフホワイト・ブラウンの3色展開。それぞれ裏側のカラーも異なり、違った雰囲気を楽しめます。

ブラックのバッグを裏返すと、よりシンプルなデザインにチェンジ。表側よりも角のあるフォルムで、スタイリッシュな印象に。長めの持ち手も付いており、肩に掛けやすいのもポイント。