「夫は私の意見を聞いてくれない」退院後の生活を思うと憂鬱で／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月香代は二人目の子どもを妊娠中。不機嫌になるとすぐに物に当たって大きな音を立てたり、威圧的に怒鳴ったりする夫・圭太の態度に悩まされていました。香代は娘のユイがそんな夫の行動を真似するなど悪い影響が出ていることに気づき、ある日覚悟を決めてそのことを圭太に指摘します。
妻の指摘に圭太が機嫌を損ねていたそんな時、香代は切迫早産で入院してしまいます。ワンオペ育児をするうちに娘の問題行動に気づいた圭太は、自分の行動を顧みて反省しました。圭太の行動や態度に、少しずつ変化が現れます……。
葉山の町に桜が咲く頃、こじれていた葉月夫婦の関係も雪解けを迎えたようです。夫婦で激しくぶつかりあうことも時にはあると思いますが、お互いの努力で良い方へ変えることができるかもしれませんね。
著＝とげとげ。