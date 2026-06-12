「Your guess is as good as mine」の意味は？わからないままにしないで！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Your guess is as good as mine」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「私にもわかりません」でした！
「Your guess is as good as mine」は「私にもわかりません」という意味のフレーズ。
「as good as 〜」には「ほとんど〜と同じ」という意味があるので、この文は「あなたの推測は私のものとほとんど同じ」ということになります。
質問した人がわかっていなくて、私もそれと同じということは、結局私もわからないということになりますね。
A：「When will he arrive?」
（彼はいつ着くの？）
B：「Your guess is as good as mine.」
（私にもわからないよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部