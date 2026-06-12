「妙に食べ進めてしまう」【マクドナルド】もうすぐ終了！「ご当地バーガー」を見逃すなっっっ♡

【マクドナルド】では6月中旬までの期間限定で、日本各地の名物をヒントにした「ご当地マック」が登場中です。どれも新作ですがもうすぐ終売予定かつ一部の店舗では販売が終了している様子。味わうなら、今が今年最後のチャンスになるかも。こちらの記事では、名古屋と福岡の名物をヒントにつくられた「ご当地バーガー」をピックアップ。懐かしのアニメ「聖闘士星矢」とコラボした、数量限定の絵柄入りパッケージにも要注目です。

甘辛ソースと黒胡椒をきかせたモモ肉のコンビネーション！

鶏モモの一枚肉を贅沢に使用し、手羽先の味を再現したという「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。黒胡椒と甘辛いソースで味付けされたバーガーは、大人が楽しむ昼食や夕食にぴったりかも。インスタグラマー@empireo25さんは「ピリ辛とタレの中毒性は高い」「妙に食べ進めてしまう危険性を持つ」とコメント。さらにマヨネーズも入っていて、コクのある風味豊かな味わいが楽しめるかも。

数量限定で「聖闘士星矢」の絵柄入り

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」のパッケージにも注目。数量限定で「聖闘士星矢」のキャラクターとコラボしており、こちらにはドラゴン紫龍が描かれています。イラストは縦に長く、さまざまなモチーフも描かれており、ゲットできた際にはぜひ広げて楽しんでみてはいかがでしょうか。

バーガーに明太子！ 意外な組み合わせの味わいは！？

「てりやきマックバーガー」をベースに、博多名物を合わせた「博多明太バターてりやき」。博多明太バターマヨソースとチェダーチーズがてりやきパティと相まって、まろやかな中にピリッとした辛さがアクセントとして楽しめそうです。@empireo25さんによると、「甘辛いポークパティと明太子も美味しい」とのこと。

迫力抜群のパッケージについ注文したくなるかも！？

「博多明太バターてりやき」の数量限定パッケージは、聖闘士星矢のアンドロメダ瞬 & フェニックス一輝の絵柄入り。2色刷りながらインパクトのある色づかいや、レトロなロゴ、迫力のあるイラストに心がときめく人も多いかも。この他にも、北海道のご当地バーガー1種、朝マック限定のご当地マフィン1種も別の絵柄が描かれている様子。聖闘士星矢ファンは、見逃さないように注意して！

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※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino