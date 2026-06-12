ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「このお隣さん怖いかも…」引っ越し先で町内会長から紹介された隣人… 「このお隣さん怖いかも…」引っ越し先で町内会長から紹介された隣人が恐怖！ ご近所付き合いうまくいくの!? 「このお隣さん怖いかも…」引っ越し先で町内会長から紹介された隣人が恐怖！ ご近所付き合いうまくいくの!? 2026年6月12日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 『時間ないんです』と何度も断ったのに、隣人は聞く耳を持ちませんでした。『でも、ちょっとだけだし。タダだし』と笑顔で押し切ってくる…。夫も『いいよ』と返事をしてしまい、日曜日は丸ごと費やされることに。この『タダ』という言葉が、重くのしかかって…知らぬ間に『便利屋さん』扱いされていくのです。>>【まんが】便利屋扱いするママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】便利屋扱いするママ友 「私はキラキラママになれない…」つわり中のママがSNSを見て思うことは？ 産後にインフルエンサーを目指した結果… 「チョコは食べさせないで」極端な思想がエスカレート…息子に悪影響を及ぼす義母の教え【じゃがいもすりおろし義母 Vol.2】