綾瀬はるか×千鳥・大悟主演の話題作！ 映画『箱の中の羊』の見どころは？

是枝裕和監督の最新作、映画『箱の中の羊』が現在公開中。綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さんが主演を務めたことでも話題を集めた本作の、見どころをご紹介。

是枝監督節、大炸裂の傑作

この号が出るころには受賞結果が出ている（良い結果を祈ります）カンヌ国際映画祭！ 今年はメインとなるコンペティション部門に、日本から3作もエントリーされて、開幕から大騒ぎだったわよね〜。そのなかのひとつ、是枝裕和監督の『箱の中の羊』が早くも公開されました。

主人公は、建築家の音々（おとね・綾瀬はるか）と工務店を営む健介（大悟）の夫婦。彼らは2年前に息子の翔（かける）を亡くしてから失意の生活を送っていたのね。そんなとき、AI搭載ヒューマノイドの貸し出しお試しのご案内。彼らは翔にそっくりなヒューマノイド（耼木里夢 くわき・りむ）を家族として迎えるんだけど、最初から不穏。翔のように振る舞うヒューマノイドにめちゃ嬉々としている音々に対し、健介は戸惑うばかり。いや、音々に落ち込んだ毎日を過ごされるくらいなら明るくなってくれたほうがええわい、と我慢しちゃうのよ。でも、やっぱりロボットはロボット。夫婦の理想になりきれるわけでもなく、三者三様のメンタル崩壊を起こしちゃって大波乱！ てなお話。

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このあらすじに覚えがある方、映画お好きでしょ？ スピルバーグの『A.I.』（2001）にすっごい似てるの。それもそもそも元ネタがあって、じつはSFでおなじみのテーマではあるのよ。でも、こすり倒されてるネタでも伏線や落としどころが違うし、なによりヒューマノイド翔役の耼木里夢くんが強烈インパクト！ これまでも『誰も知らない』や『奇跡』『海街diary』『怪物』でティーンの才能を発掘＆爆発させた是枝監督、さすが。ベテラン勢も真っ青の芝居なのよ。個人的に男優賞を差し上げたいわ〜。

あ、もひとつ見どころ。綾瀬さん演じる音々と大悟さん演じる健介が、のっぴきならぬ理由で繰り広げる夫婦喧嘩シーンが超見せ場。なんとお二人のお国言葉になり、「これ、素では？」と思うほどなのでそこにも注目を！

information

『箱の中の羊』

謎めいたタイトルは『星の王子さま』に出てくる羊入りの箱から着想したんですって。

監督・脚本・編集／是枝裕和 出演／綾瀬はるか、大悟（千鳥）、耼木里夢、清野菜名、寛一郎、余貴美子、田中泯ほか 全国公開中。