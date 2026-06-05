M!LKに黒柳徹子が大盛り上がり 色呼び＆無茶ぶり、エンディング音楽流れ「あ！終わる！わーどうしよう」『徹子の部屋』
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演。黒柳徹子との盛り上がるトークに、SNSがにぎわいを見せていた。
【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK
結成から12年目となるM!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）、山中柔太朗、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人が、カラフルで個性豊かな衣装を身に包んでスタジオに登場。司会の黒柳徹子が「わぁーすごい！目がわーってなる！」と驚いた。
黒柳は5人の自己紹介を聞き、大ヒット曲「好きすぎて滅！」などのライブ映像を見ながら「これ知ってる！」「すごーい！すごいです」と大興奮。また、「みなさんね、急にぱっと出たんじゃないんですよ」と、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も聞いた。
佐野が、この番組出演を知った祖父母が喜んだことを伝えると、黒柳は「よかったね、じゃあちょっとおじいさんとおばあさんに何か言ったら？いいですよ、どうぞ」と急な振り。佐野がカメラ目線でメッセージを伝えると、徹子が「ぼくは元気です」「じいちゃんばあちゃんも元気？」などと“せりふ”を付けたし、急展開のトークにメンバーは笑いをこらえた。
その後も黒柳は、「方言言って」と無茶ぶり。「はい、水色」「白の方」と“色呼び”を交えながらもメンバーの名前をしっかりと覚え、ブレイクまでの道のりを真剣に聞きながら「イイじゃん」や「滅」のポーズにも挑戦。トークの途中でエンディング音楽が流れると、「あ！終わる！わーどうしよう」と、あっという間の収録だったことを伝えた。
グループ活動がしっかり伝わる構成と、黒柳の司会ぶりに、ファンは大喜び。SNSでは「M!LKに囲まれてはしゃぐ徹子が最高だった」「やっぱり徹子さんおもろいwwww」「色で名前呼んで『はい、あなた次、水色、ご家族にメッセージどうぞ』ってほんまおもろすぎ」「うちに帰ってから、もう一度見直そう!!」「ずっとめちゃくちゃ面白かった」「笑いが止まらない」「徹子さんの無茶ぶりに耐えるM!LK面白すぎてwww」など大反響を見せた。
放送はTVerにて、12日午後3時まで配信中。
【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK
結成から12年目となるM!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）、山中柔太朗、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人が、カラフルで個性豊かな衣装を身に包んでスタジオに登場。司会の黒柳徹子が「わぁーすごい！目がわーってなる！」と驚いた。
佐野が、この番組出演を知った祖父母が喜んだことを伝えると、黒柳は「よかったね、じゃあちょっとおじいさんとおばあさんに何か言ったら？いいですよ、どうぞ」と急な振り。佐野がカメラ目線でメッセージを伝えると、徹子が「ぼくは元気です」「じいちゃんばあちゃんも元気？」などと“せりふ”を付けたし、急展開のトークにメンバーは笑いをこらえた。
その後も黒柳は、「方言言って」と無茶ぶり。「はい、水色」「白の方」と“色呼び”を交えながらもメンバーの名前をしっかりと覚え、ブレイクまでの道のりを真剣に聞きながら「イイじゃん」や「滅」のポーズにも挑戦。トークの途中でエンディング音楽が流れると、「あ！終わる！わーどうしよう」と、あっという間の収録だったことを伝えた。
グループ活動がしっかり伝わる構成と、黒柳の司会ぶりに、ファンは大喜び。SNSでは「M!LKに囲まれてはしゃぐ徹子が最高だった」「やっぱり徹子さんおもろいwwww」「色で名前呼んで『はい、あなた次、水色、ご家族にメッセージどうぞ』ってほんまおもろすぎ」「うちに帰ってから、もう一度見直そう!!」「ずっとめちゃくちゃ面白かった」「笑いが止まらない」「徹子さんの無茶ぶりに耐えるM!LK面白すぎてwww」など大反響を見せた。
放送はTVerにて、12日午後3時まで配信中。