子育て中の大きな悩みとして、よく話題にのぼる「ママ友」との付き合い方。ちょっとしたコミュニケーションのタイミングや幼稚園の環境などによって、気づけばママ友ができず「ママ友０人」という体験をコミカルに描いた漫画が注目を集めている。

【映像】ママ友0人で孤独感→SNSの不満を見て「ホッ」（漫画あり）

そんな作者は、ママ友の人間関係をどう見ているのだろうか。（以下、ママスタセレクト『ママ友0人育児道』鶏岡みのりより）

「“ママ友いじめ” “ママ友のマウンティングがうざい” “ママ友なんていらない” SNSでママ友へのネガティブな意見を見かける」

「ママ友0人の私はトラブル知らず」「ママ友いないと平和だわ〜」

「しかし、ママ友トラブルは外部から見えない」「みんな楽しそう…」

「結局こうなる」「ママ友うらやましいーーっ」

「そしてSNSを見る」「“ホッ” 以下ループ」

充実した関係性に見えるママ友に羨望の眼差しを向けながらも、SNS上にあふれる不満を見てホッとする…を繰り返すというリアルな心情。結局、ママ友は必要なのか、不要なのか…。その答えを見つけるのはなかなか難しいようだ。

（『わたしとニュース』より）