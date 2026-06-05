あくまで親善試合ではあるが、日本代表が2026W杯グループステージ初戦で対戦するオランダ代表は、3日に行われたアルジェリア代表との親善試合を0-1で落とした。



当然ながらオランダ国内での評価は厳しい。『De Telegraaf』は本来もっと楽に勝てるゲームだったと振り返る。



「アルジェリアに敗れたオランダは顔を赤らめて飛行機へ乗り込んだ。ダンフリースが不在だったとはいえ、20分以内にはリードを奪っておくべきゲームだった。アルジェリアは最初の2分間こそオランダを翻弄したが、開始15分の時点でオランダが4-1でリードしていてもおかしくないゲームだった。しかしそれはオランダの素晴らしいプレイによるものではなく、主に相手のミスからだ」





「またクーマン監督はアルジェリアのスタイルが初戦で対戦する日本と一致すると考えたようだが、アルジェリアは日本とは異なる4バックでプレイしていた」『Het Algemeen Dagblad』は試合内容こそ評価しているが、結果を出せなかったことには落胆している。「アルジェリアに敗れたことは、オランダの盛り上がりに何のプラスにもならない。オランダは確かに平均的なW杯出場国よりは力があることを示したが、W杯直前にこのような結果になったのは残念だ」あくまで親善試合だが、オランダ国民は少しばかり心配していることだろう。