女優でタレントのMEGUMI（44）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気芸人の肌管理に感心した。

「パックを使うタイミングが分からない」との声に、笑顔で「お任せください」と応えたMEGUMI。「空気中にPM（2.5）とかがあるから毛穴に入っちゃう」といい、「洗顔は、ネットで泡を立ててこすらないでもらいたい。泡を乗っけて10秒から30秒ぐらい置いて流してもらって」と伝授した。

そして「こすっちゃダメ。泡が汚れを吸着するんで」と説明。洗顔、シートマスク、ブースター（導入美容液）、美容液、クリームと順を伝え、「クリームでフタをするっていうのが大事」と指南すると、金曜レギュラーの「アンジャッシュ」児嶋一哉は「まったく一緒ですね」と反応した。

普段から美容に関心を持つ児嶋は「化粧水と乳液をやって。最後フタが大事っていうのを知ってたから」と告白。改めて児嶋の肌を見直したMEGUMIは、「凄い綺麗ですよね」と感心した。

そこで「ハライチ」澤部佑から「児嶋さん、今いくつでしたっけ？」と聞かれると、児嶋は「53」とサラリ。また「これをやってる」と、フェイスラインをこぶしでマッサージしていることを明かした。

「これはいいの？」と確認する児嶋に、MEGUMIは「いいと思います。曖昧になっちゃう、輪郭が。それを出すためにいいと思います」と太鼓判を押した。避けるべきという肌の摩擦については「（顔の）中心はダメだけどそれ以外はいいと思う」と伝えていた。