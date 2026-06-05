◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

１８歳のアマチュア戸高玲奈（ルネサンス高３年）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、ホールアウトした時点で首位タイに立った。アマチュアながら４社とスポンサー契約を結ぶ戸高は１７２センチの恵まれた体格を生かした飛距離が持ち味。「きょうはドライバーショットが安定して、第２打をフェアウェーから打てたことが良かったです」と会心のラウンドを振り返った。

戸高は今年、プロテストを受験する。アマチュア優勝を果たせばプロテストが免除されるが「３日間、アンダーパーで回ることが目標です」と慎重に話した。

尊敬する選手は木戸愛（日本ケアサプライ）。「初めてプロの試合に出た時、とても優しくしていただいた。その時から私も木戸さんのような選手になりたいと思いました」と１８歳は目を輝かせて話した。

その木戸を含めて、９人が首位で並ぶ大混戦となっている。

今週は海外メジャー第２戦の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）が行われており、日本勢は米女子ツアーに拠点を置く選手を中心に史上最多の２３人が出場。日本ツアーからもメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が全米女子オープンに参戦している。

ランク上位選手の多くが不在の今大会は、初優勝を狙う選手たちにとっては絶好のチャンスとなっている。