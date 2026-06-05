俳優・アーティストの、のんさんが6月4日、自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットを複数公開し、反響を呼んでいます。

【写真を見る】【 のん 】素足で縁側 ナチュラルビューティーな“貴重オフショット”公開「もう6月ですね。」





のんさんは、「5月カレンダーの #オフショット もう6月ですね。」と綴り、4枚の写真をアップしました。



公開された写真には、のどかな縁側に佇むのんさんの姿が収められていて、ファッションは、タンクトップに鮮やかなライトブルーのワイドパンツを合わせた、涼しげで洗練されたコーディネート。









椅子に腰掛けながら、レトロな瓶牛乳を見つめて微笑むカットや、引き戸に寄りかかったり、手をかけたりしながら、素足のままアンニュイで透明感溢れる全身ショットなどが披露されています。















この投稿にファンからは「本当にのんちゃんの笑顔は癒しになります」「自然体でいい写真」「美しい！」「フルーツ牛乳が似合ってる カワイイ」「何着ても似合うな〜」など、絶賛のコメントが多数寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】