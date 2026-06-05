「これは心強い」「本当に来たか」Ｗ杯開幕７日前、森保ジャパン“電撃復帰”にファン声援「まじで熱すぎる！」「本番で絶対活きる」
頼れる男が合流する。
５月31日に行なわれた森保ジャパンのアイスランド戦で、約３年半ぶりに代表復帰した吉田麻也。北中米ワールドカップに向けた壮行試合に先発し、14分に途中交代。両チームの選手たちが作る花道を通ってピッチを後にしていた。
代表活動にひと区切りをつける形となった37歳DFが、日本代表に「サポートプレーヤー」として参加する。Ｗ杯開幕まだあと１週間となる現地６月４日に、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が発表した。
元代表キャプテンの“電撃復帰”に、SNS上では以下のような声があがっている。
「すごいですね！」
「本当に来たか」
「これは心強いですね」
「かなり心強いと思う」
「これはまじで熱すぎる！」
「吉田麻也の経験値はW杯本番で絶対活きる」
「経験値で流れを安定させてくれそう」
「アメリカ知ってる吉田麻也帯同はベストでしょ」
「アメリカでプレーしてるっていうのもあるんやろうなー」
実績も経験も十分。様々な局面でチームを助けてくれるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
５月31日に行なわれた森保ジャパンのアイスランド戦で、約３年半ぶりに代表復帰した吉田麻也。北中米ワールドカップに向けた壮行試合に先発し、14分に途中交代。両チームの選手たちが作る花道を通ってピッチを後にしていた。
代表活動にひと区切りをつける形となった37歳DFが、日本代表に「サポートプレーヤー」として参加する。Ｗ杯開幕まだあと１週間となる現地６月４日に、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が発表した。
元代表キャプテンの“電撃復帰”に、SNS上では以下のような声があがっている。
「本当に来たか」
「これは心強いですね」
「かなり心強いと思う」
「これはまじで熱すぎる！」
「吉田麻也の経験値はW杯本番で絶対活きる」
「経験値で流れを安定させてくれそう」
「アメリカ知ってる吉田麻也帯同はベストでしょ」
「アメリカでプレーしてるっていうのもあるんやろうなー」
実績も経験も十分。様々な局面でチームを助けてくれるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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