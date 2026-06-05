歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第21回のタイトルは「風雲！竹田城」。秀吉（演：池松壮亮）と小一郎（演：仲野太賀）兄弟は、荒木村重（演：トータス松本）に代わり播磨を攻略します。ここで登場したのが、名軍師・黒田官兵衛（演：倉悠貴）。官兵衛はこのとき姫路城代であり、しかも「小寺官兵衛」と名乗っていました。若き日の黒田官兵衛はどんな人物だったのか？ 本記事では「秀吉に出会う前」の黒田官兵衛について紹介します。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）

「官兵衛」は本名ではなかった

秀吉の軍師といえば、竹中半兵衛と黒田官兵衛の「二兵衛」を思い浮かべる人も多いでしょう。今回は、その1人、黒田官兵衛が秀吉に仕えるまでの前半生を中心に紹介します。

まず、よく知られる「黒田官兵衛」という名前は通称で、本名は黒田孝高（よしたか）といいます。しかも、通称の「官兵衛」も、もともとは「官兵衛尉（かんひょうえのじょう）」という役職名に由来しています。当時は、徳川家康が「三河守」と呼ばれたように、役職名で人物を呼ぶことは珍しくありませんでした。

ただし、官兵衛の場合、家康のように朝廷から正式な官職を与えられたわけではなく、自ら名乗った自称でした。戦国時代には、こうした“自称官職”は珍しいことではありませんでした。

ちなみに、当時は「かんべえ」ではなく「かんひょうえ」と読まれていたのですが、江戸時代の軍記物などで「かんべえ」の読みが広まり、現在ではこちらが一般的になっています。

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