「カブス７−６アスレチックス」（４日、シカゴ）

カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、六回に味方の拙守からまさかのランニング本塁打を許した。最終的にメジャーワーストの４被弾を喫し、七回途中６失点でＫＯされた。それでもチームは九回に３てんさをひっくり返してサヨナラ勝ちを収めた。

１点ビハインドの六回だった。１点を加えられなおも２死二塁。ランゲリアーズを中飛に打ち取ったかに思われたが、中堅のクロウアームストロングが完全に打球を見失った。両手を広げながら困惑する背後に打球はポトリ。慌てて処理したがランニング本塁打になってしまった。６回までに４失点を喫し、またもクオリティースタートを達成できなかった。本拠地は重苦しい雰囲気に包まれた。

立ち上がりは抜群だった。初回をきっちりと三者凡退に仕留めた今永。二回もアスレチックス打線を寄せ付けず３人で片付けた。

三回は先頭に遊撃内野安打を許したが、次打者を二ゴロ併殺打に仕留めた左腕。ラストバッターのウィリアムズもゴロアウトに打ち取り打者９人で序盤３イニングを乗り切った。

しかし四回、２死から右翼へ先制ソロを浴びた。高めに浮いたボールをとらえられ逆方向へ運ばれてしまったが、動じることなく後続を断った今永。五回もリズムを崩さず三者凡退に仕留めて我慢強く打線の援護を待ったが、味方の拙守から４失点となった。

さらに七回は先頭のソダーストロム、続くハイムに連続アーチを浴びてマウンドを降りた今永。マウンドで思わず表情をゆがめた。１試合４被弾はメジャーワースト。ここ４戦で１２被弾と苦しい投球が続いている。

５月に入って思うような結果を残せず自身４連敗中。さらに直近３試合はクオリティースタートを達成することができず、ゲームを壊すマウンドが続いた。防御率は４点台まで悪化。特にここ３試合で被本塁打８本と一発病にも悩まされていた。

試合は九回に３点差をひっくり返してのサヨナラ勝ち。痛恨のミスを犯したクロウアームストロングが挽回のサヨナラ打を放った。