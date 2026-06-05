BE:FIRSTメンバーのイラストから誕生！新キャラクター“Boom Boom Brothers”がデビュー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、2026年6月5日午前6時5分にデビュー。

「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体がお披露目された。

■性格や持ち物、配色など、細部までメンバーのこだわりが詰め込まれたキャラクター爆誕

6体のキャラクターは、BE:FIRSTのメンバーそれぞれが描いたイラストをもとに誕生したオリジナルキャラクター。性格や持ち物、配色など、細部までメンバーのこだわりが詰め込まれ、それぞれが異なる個性や世界観を持つ。

今後はグッズやコンテンツなどさまざまな展開を予定。多くの人に親しまれる存在を目指す「Boom Boom Brothers」が描いていくあらたな物語に注目だ。

■Boom Boom Brothers紹介

左上から

・C-Sea

・Qubo

・K2

右上から

・Red Chicken Boy

・Jed

・Dabby

■関連リンク

Boom Boom Brothers OFFICIAL SNS

X

https://x.com/bbbros_tokyo?s=21

Instagram

https://www.instagram.com/bbbros_tokyo?igsh=OHVtZXFhdTQ3eXN5&utm_source=qr

YouTube

BE:FIRST 5th Anniversary Project OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/