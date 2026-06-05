吉田麻也が日本代表に再合流へ！ 山本昌邦ダイレクターが明言「明日からサポートプレーヤーとしてチームに合流してもらいます」
LAギャラクシーに所属するDF吉田麻也が再び日本代表に合流することが決定した。現地4日の練習開始前、山本昌邦ナショナルチームダイレクターが明言した。
吉田はキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で約3年半ぶりに日本代表に復帰。アイスランド戦ではスタメン出場し、前半14分までプレーした。アイスランド戦までの限定帯同となっていたが、再びチームに合流することが決定。山本ダイレクターは「明日からサポートプレーヤーとしてチームに合流してもらいます。アイスランド戦前から調整していたのですが、現役選手なので本人とクラブの合意がないと難しい。（帯同期間は）今、最終調整中で発表できるタイミングでお伝えします」と説明した。
なお、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーではなく、サポートプレーヤーとして帯同し、トレーニングを一緒に行う役割となる。
吉田はキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で約3年半ぶりに日本代表に復帰。アイスランド戦ではスタメン出場し、前半14分までプレーした。アイスランド戦までの限定帯同となっていたが、再びチームに合流することが決定。山本ダイレクターは「明日からサポートプレーヤーとしてチームに合流してもらいます。アイスランド戦前から調整していたのですが、現役選手なので本人とクラブの合意がないと難しい。（帯同期間は）今、最終調整中で発表できるタイミングでお伝えします」と説明した。
なお、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーではなく、サポートプレーヤーとして帯同し、トレーニングを一緒に行う役割となる。