今日5日(金)も、雲が広がりやすく、所々で雨が降ります。沖縄と奄美は大気の状態が不安定で、急に強まる雨や雷雨に注意が必要です。

すっきりしない天気 沖縄と奄美は大気不安定

今日5日(金)は、前線が本州の南に延びるでしょう。また、日本の北でオホーツク海高気圧が張り出してきており、ここから吹きだすヒンヤリとした湿った空気が北日本と東日本の太平洋側に流れ込みます。



全国的に、晴れ間はあっても雲が多めで、すっきりしないでしょう。

東北の太平洋側や、関東の太平洋沿岸の地域では、午前も午後もにわか雨の可能性があります。東海や近畿は、午前9時頃まで所々で雨が降り、中国と四国は日中も一部で弱い雨が降るでしょう。





前線に近い奄美と沖縄は大気の状態が不安定で、雨雲や雷雲が発達しやすくなっています。たとえ晴れ間がでても、落雷や、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には、道路が川のようになるほどの激しい雨が降るでしょう。

仙台など 北日本の太平洋側はヒンヤリ

日中の気温は、地域によって大きな違いがあるでしょう。

北海道から東北の日本海側と北陸は平年より高く、新潟で28℃など、少し動くと汗ばむくらいの所が多い予想です。

一方、北海道から東北の太平洋側は平年より低く、釧路で16℃、仙台で18℃など、昼間も少しヒンヤリするでしょう。

関東は23℃前後、東海や近畿、四国は25℃前後で、平年並みか低い予想です。

中国地方と九州、沖縄は平年並みか高く、30℃以上の真夏日の所もあるでしょう。湿度も高く、体に熱がこもりやすくなりますので、熱中症対策を万全にしてお過ごしください。