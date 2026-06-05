「お願いだから服を着て」TWICE・モモ、際どすぎ…？“脇腹丸見え”ファッションで視線独占

TWICEのモモが、大胆なファッションを完璧に着こなした。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】モモ、“脇腹丸見え”ファッション

公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「MIU MIU」の植物柄のセットアップとバッグを身にまとったモモの姿が収められている。

特に、サイドをリボンで結んだオープンデザインのトップスからは大胆な肌見せスタイルを披露し、色っぽい魅力を放った。

この投稿を見たファンからは、「最高に可愛い」「すごい衣装」「お願いだから服を着て」「きわどすぎる」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。7月10日から12日までソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定となっている。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。