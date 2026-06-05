堺正章「MAJ2026」最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式プレゼンテーターに決定 特別功労賞は北島三郎
【モデルプレス＝2026/06/05】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」が6月11日にZepp DiverCity （TOKYO）にて開催。このたび、特別功労賞とプレゼンターが決定した。
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演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、2026年10月に90歳の卒寿を迎える北島三郎の登場が決定。演歌・歌謡曲LIVEでは初の特別功労賞が贈られる。
また最優秀楽曲賞の栄冠を勝ち取ったアーティストへのプレゼンターには堺正章が決定。演歌・歌謡曲の大物から新人まで多彩な歌手陣が授賞式を盛り上げ、華をそえる。（modelpress編集部）
タイトル： MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］
日時：2026年6月11日（木）16：00開場／17：00開演
場所：Zepp DiverCity （TOKYO）
出演者：北島三郎・細川たかし・水森かおり・島津亜矢・市川由紀乃・キム・ヨンジャ・山内惠介・純烈・SHOW-WA・MATSURI・辰巳ゆうと・真田ナオキ・新浜レオン・青山新・二見颯一・田中あいみ・KaWang 他（敬称略、順不同）
MC：森崎ウィン・松丸友紀・ケイナ（敬称略、順不同）
プレゼンター：堺正章
歌唱者以外の出演者： マーティ・フリードマン・吉田兄弟・DAISHI DANCE・カムイ・林家つる子・SOME≡LINEZ 他（敬称略、順不同）
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◆北島三郎、特別功労賞に決定
演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、2026年10月に90歳の卒寿を迎える北島三郎の登場が決定。演歌・歌謡曲LIVEでは初の特別功労賞が贈られる。
◆開催概要
タイトル： MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］
日時：2026年6月11日（木）16：00開場／17：00開演
場所：Zepp DiverCity （TOKYO）
出演者：北島三郎・細川たかし・水森かおり・島津亜矢・市川由紀乃・キム・ヨンジャ・山内惠介・純烈・SHOW-WA・MATSURI・辰巳ゆうと・真田ナオキ・新浜レオン・青山新・二見颯一・田中あいみ・KaWang 他（敬称略、順不同）
MC：森崎ウィン・松丸友紀・ケイナ（敬称略、順不同）
プレゼンター：堺正章
歌唱者以外の出演者： マーティ・フリードマン・吉田兄弟・DAISHI DANCE・カムイ・林家つる子・SOME≡LINEZ 他（敬称略、順不同）
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