＜旦那からの残念な誕プレ＞誕生日プレゼントが掃除機ですごくがっかり！私は愛されてないのかな…
パートナーの誕生日にどんなプレゼントを贈ったらいいか、贈る側はいろいろと考えて準備するものです。しかしせっかくのプレゼントでも、もらって嬉しくないこともあるかもしれません。ママスタコミュニティに、旦那さんからの誕生日プレゼントについてこんな相談がありました。
『旦那からの誕生日プレゼントが掃除機でモヤモヤする。掃除機って生活必需品でしょ？ 私、愛されていないのかな？』
旦那からの誕生日プレゼントが掃除機？がっかりするよね！
掃除機をもらってモヤモヤする投稿者さんに共感するママたちも少なくないようです。
『家事に使うものをプレゼントされるのは、寂しくなるね。失礼だと思う』
『うちも旦那からのプレゼントが、プラスチックの折りたたみ式踏み台だったことがある。静かにキレた』
『なんか「ちゃんと掃除しろよ」って言われているみたいで凹むわ』
投稿者さんと同じように生活必需品をもらった経験があるママは、「モヤモヤするよね」「がっかりした」と、もらった当時の気持ちを振り返ります。
旦那への笑える反撃！
なかには「私ならこう反撃する！」と、こんな提案を寄せたママもいます。
『旦那への誕生日プレゼントは、炊飯器で決まりだね』
『「あなたがこの掃除機で、掃除してくれるってことね。ありがとう！ 家がキレイになるわ」と言って、旦那を掃除担当に任命しちゃえ』
旦那さんの誕生日には同じように家電をプレゼントし、今の投稿者さんが感じているモヤモヤを旦那さんにも感じてもらおうとするこの提案。このくらいすれば、どんなに鈍感な旦那さんでも「妻に掃除機はまずかった」と気がつくのではないでしょうか。
また旦那さんからもらったものが掃除機なら、「旦那さんが掃除をするところまで」をプレゼントとして受け取っておくのはいかがでしょう？ 家電は家族のものですから、ママ以外の人だって使います。掃除するところまでのセットプランと思えば、プレゼントとしての価値はありそうです。
誕プレに掃除機ねぇ。嬉しい場合もあるかも？
一方で「自分だったら嬉しい」とコメントをするママたちもいます。
『事前に2人で「これ、いいね」と話していた掃除機なら納得』
『旦那に「誕生日に何が欲しい？」って聞かれて、壊れそうになってた家電をリクエストしたことがあるよ』
『高性能で高価な掃除機だったらアリかな。でも普通のだったら「は？」ってなる』
誕生日プレゼントが家電だったとしても、もらう人が欲しがっている品、もしくは最新モデルなどといった特別感があるなら「掃除機でも嬉しい」と答えるママもいます。「ケーキより嬉しい」とコメントするママもいましたが、掃除機をはじめとする生活必需品をプレゼントされても嬉しいと答えるママは、どちらかといえば少数派。投稿者さんがモヤモヤする気持ちは、多くのママたちの共通した認識といえそうです。
プレゼントする意味を考えて
掃除機は絶対ダメなプレゼントではないかもしれません。ただプレゼントを選ぶときに、旦那さんが大切にしなくてはならないことがあったと指摘するママもいます。
『誕生日プレゼントは、相手が何を欲しがっているか、求めているかが肝心だよね』
投稿者さんの欲しいものが掃除機で、なおかつ2人で選んだ掃除機だったり、旦那さんが投稿者さんの使いやすさや好みを把握して厳選した機種だったりするのであれば、投稿者さんはきっと喜んだでしょう。しかし投稿者さんの旦那さんは、そこまで考えていなかったと想像できます。
なかには「これは愛情の問題ではない。絶望的にプレゼント選びがヘタな旦那だということ」と冷静なコメントもありました。きっとちょっと残念な旦那さんなのですね……。
次回は希望を伝えて素敵な誕生日に
『旦那に伝えたらいいと思う。「ありがとう！ だけど掃除機って生活必需品だよね。誕生日プレゼントには、もっと違うものがいいな」と』
旦那さんに今の率直な気持ちを伝えてみては？ という意見も多くありました。プレゼントされたものにケチをつけるのは、本来であれば褒められたことではありません。けれど今回は夫婦間のこと。このまま自分の気持ちを伝えずに受け取ってしまうと、これからも毎年モヤモヤする誕生日を迎えるかもしれません。そんな悲しい誕生日は今年で終わりにしたいですよね。「私が喜ぶものをプレゼントしてほしい」と伝え、「たとえばこういうもの」と具体的にリクエストしてみてはいかがでしょう？ または「来年からは、準備する前に聞いてほしい」と伝えておくのも一つの方法です。もしかしたら旦那さんは、何をプレゼントしたら投稿者さんが喜ぶのかわからず、困っているのかもしれませんから……。
ママたちからのアドバイスを参考に「プレゼントは私が喜ぶものを！」と、旦那さんに話してみてはいかがでしょうか。そして今後は、夫婦で素敵な誕生日を過ごせますように！