「失態だ」「日本はピッチに不満を抱いた」W杯直前の日本代表にまさかの事態…突然の“練習場変更”を現地メディアが問題視「メキシコは好ましくない印象を与えた」

「失態だ」「日本はピッチに不満を抱いた」W杯直前の日本代表にまさかの事態…突然の“練習場変更”を現地メディアが問題視「メキシコは好ましくない印象を与えた」