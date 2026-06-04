女優の山口智子（６１）が、人気モデルと２ショットをアップした。

４日までにインスタグラムで「水原希子さんと、ラジオ『ベサメムーチョ』でたくさんおしゃべりしました」とつづり、自身がパーソナリティーを務めるＢＡＹＦＭ「山口智子 べサメムーチョ」（土曜・午後６時）にモデルの水原希子（３５）がゲスト出演すると報告。６、１３、２０日と出演する予定という。

「続々と映画撮影に挑み、ちょうどタイから帰国したばかりというＫＩＫＯちゃん。自然派コスメをプロデュースしたり、世界を旅して様々な出会いを結び続けるＫＩＫＯちゃんの、人生への飽くなき探究とチャレンジ精神を心から尊敬します」とたたえ、「久しぶりに再会した私たちの積もる話を、３週連続でお届けします」と記した。

２人は２０１５年放送のフジテレビ系「心がポキッとね」で共演。フォロワーは「わー希子ちゃん」「久々、ツーショット」「心がポキッとね！見てました」「久しぶりの共演楽しみです」「凄（すご）い２ショ」「楽しみすぎる」「智子さんのナチュラルな笑顔がたまらん」と沸いていた。