2026年6月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ツイてない事件が続発……。でもヤケになると凶なので、今日は耐えよう。
ボランティア精神が幸運のカギ。献血や募金に協力して。
気を使うと墓穴を掘りそう。他人への干渉はほどほどに。
交際費がかさみそう。人付き合いも倹約を考えた方がいいかも。
清潔感をキープすると幸運な日。石けんの香りにツキあり。
ほめ言葉を意識して使おう。人気と運気上昇の原動力になるはず。
お気楽な考え方が周囲に好評。まじめ過ぎる態度は封印しよう。
失敗する場面が……。クヨクヨせず今後の教訓として生かそう。
飲み会の誘いがありそう。人間関係にわだかまりを残さないようOKして。
誠実さが大事。嫌いな人からの電話も穏やかに対応しよう。
ヒラメキに恵まれそう。ただし常識を逸脱しないように。
ディスカッションにツキあり。思いを言葉にして皆に伝えて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ツイてない事件が続発……。でもヤケになると凶なので、今日は耐えよう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ボランティア精神が幸運のカギ。献血や募金に協力して。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
気を使うと墓穴を掘りそう。他人への干渉はほどほどに。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
交際費がかさみそう。人付き合いも倹約を考えた方がいいかも。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
清潔感をキープすると幸運な日。石けんの香りにツキあり。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ほめ言葉を意識して使おう。人気と運気上昇の原動力になるはず。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
お気楽な考え方が周囲に好評。まじめ過ぎる態度は封印しよう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
失敗する場面が……。クヨクヨせず今後の教訓として生かそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
飲み会の誘いがありそう。人間関係にわだかまりを残さないようOKして。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
誠実さが大事。嫌いな人からの電話も穏やかに対応しよう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ヒラメキに恵まれそう。ただし常識を逸脱しないように。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ディスカッションにツキあり。思いを言葉にして皆に伝えて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)