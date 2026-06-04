今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月5日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ツイてない事件が続発……。でもヤケになると凶なので、今日は耐えよう。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ボランティア精神が幸運のカギ。献血や募金に協力して。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


気を使うと墓穴を掘りそう。他人への干渉はほどほどに。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


交際費がかさみそう。人付き合いも倹約を考えた方がいいかも。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


清潔感をキープすると幸運な日。石けんの香りにツキあり。

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ほめ言葉を意識して使おう。人気と運気上昇の原動力になるはず。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


お気楽な考え方が周囲に好評。まじめ過ぎる態度は封印しよう。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


失敗する場面が……。クヨクヨせず今後の教訓として生かそう。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


飲み会の誘いがありそう。人間関係にわだかまりを残さないようOKして。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


誠実さが大事。嫌いな人からの電話も穏やかに対応しよう。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ヒラメキに恵まれそう。ただし常識を逸脱しないように。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


ディスカッションにツキあり。思いを言葉にして皆に伝えて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)