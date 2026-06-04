斌變ぬ瓦蓮判藉攅顱鼻綾瀬はるか、千鳥・大悟主演『箱の中の羊』を引っ提げ是枝監督が1年ぶり訪韓

是枝裕和監督が最新作を携え、約1年ぶりに韓国を訪れた。

映画『箱の中の羊』韓国公開記念記者会見が4日午後、ソウルのメガボックスCOEXで行われた。

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この場には是枝裕和監督と子役の耼木里夢が出席した。

本作は、最愛の息子を亡くした甲本音々（綾瀬はるか）、甲本健介（大悟・千鳥）夫婦が、今は亡き息子・翔（耼木里夢）と瓜二つのヒューマノイドを迎え入れることから始まる、少し先の未来の物語。

会見の冒頭、是枝監督は「1年ぶりにソウルへ戻ってきました。今回は新作『箱の中の羊』をお届けに参りました。よろしくお願いいたします」と笑顔で挨拶。是枝監督は昨年、ミニシアター「シネキューブ」のイベントのために来韓して以来のソウル訪問となる。

過去、韓国映画『ベイビー・ブローカー』で地元のキャストやスタッフとも深く関わったことがある是枝監督は、「韓国には友人も多く、映画も撮影した場所です。親しいスタッフや俳優がたくさんいるので、私にとって特別な愛着がある国です」とし、「日本での撮影スケジュールもあり、なかなか頻繁には来られませんでしたが、日韓ほぼ同時期に公開できることになり、耼木さんと一緒にこうして韓国を訪れることができて大変光栄です」と、並々ならぬ“韓国愛”を滲ませた。

（写真提供＝OSEN）是枝裕和監督、耼木里夢

（写真提供＝OSEN）是枝裕和監督、耼木里夢

一方、ヒューマノイドの少年役として大抜擢された耼木は、「今回が人生初めての韓国です。ここに来られて本当に嬉しい！撮影が終わったら、韓国のいろいろな場所に遊びに行ってみたいです」と初々しいコメントで会場を和ませた。

第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にも選出された同作は、6月10日より韓国公開となる。