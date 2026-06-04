ガソリン仕様の価格が明らかに

BMW日本法人のMINI（ミニ）は2026年5月29日、特別仕様車「ポール・スミス エディション」のラインナップにおいて、これまで未発表だったガソリンエンジン搭載モデルの価格を発表し、同日より注文予約の受付を開始しました。

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開されたポール・スミス エディションは、英国を代表するプレミアムコンパクトブランドのMINIと、世界的ファッションデザイナーであるポール・スミス氏とのコラボレーションによって誕生した特別仕様車です。

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2026年4月にはBEV（電気自動車）仕様の「MINIクーパーSE ポール・スミス エディション」が先行発売されていましたが、今回あらためてガソリン仕様の価格が発表されました。

今回ラインナップされたのは、3ドアモデルの「MINIクーパー」、実用性を高めた「MINIクーパー5ドア」、そしてオープンモデルの「MINIクーパー コンバーチブル」の3タイプです。いずれもポール・スミス氏ならではの遊び心と英国らしい世界観が盛り込まれています。

ボディサイズは、3ドアが全長3875mm×全幅1745mm×全高1455mm、5ドアが全長4035mm×全幅1745mm×全高1470mm、コンバーチブルが全長3880mm×全幅1745mm×全高1435mm。5ドアはホイールベースを2565mmまで延長することで、後席や荷室の実用性を高めています。

パワートレインは、モデルやグレードによって異なる高効率なガソリンターボエンジンを搭載します。

3ドアおよび5ドアの「C」グレードには、1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジンを搭載。最高出力156馬力・最大トルク230Nmを発揮します。

一方、「S」グレードには2リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載し、204馬力・300Nmを発揮します。また、コンバーチブルのCグレードには最高出力163馬力、最大トルク250Nmを発揮する2リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンが組み合わされます。

エクステリアでは、ポール・スミス氏の故郷である英国ノッティンガムへのオマージュとして、「ノッティンガム・グリーン」をルーフやミラーキャップ、フロントグリルフレームなどに採用。さらに運転席側ルーフ後方には、ブランドを象徴する「シグネチャー・ストライプ」があしらわれています。

ボディカラーは、「インスパイアード・ホワイト」「ステイトメント・グレー」、そして「ミッドナイト・ブラックII」の3色を設定。前者2色はポール・スミス エディション専用カラーとなっています。

インテリアも専用装備で彩られています。ブラックを基調とした空間に、ポール・スミスを象徴するストライプデザインを採用した専用スポーツステアリングホイールや専用ダッシュボード、専用シートを装備。

さらにセンターディスプレイには専用グラフィックが用意されるほか、テールゲートハンドルにはポール・スミス氏のレタリングも刻まれています。

また、ドライビングアシスタントプラスやパーキングアシスタントなどの先進運転支援機能も標準装備され、安全性や利便性にも配慮されています。

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全国のMINI正規ディーラーでは2026年5月29日より注文予約の受付を開始しており、納車は2026年秋以降を予定しています。全車右ハンドル仕様となります。

価格（消費税込）は、「MINIクーパーC ポール・スミス エディション」が465万円、「MINIクーパーS ポール・スミス エディション」が540万円、「MINIクーパー5ドアC ポール・スミス エディション」が477万円、「MINIクーパー5ドアS ポール・スミス エディション」が552万円、「MINIクーパー コンバーチブルC ポール・スミス エディション」が514万円、「MINIクーパー コンバーチブルS ポール・スミス エディション」が577万円です。

なお、先行発売されているBEV（電気自動車）の「MINIクーパーSE ポール・スミス エディション」の価格は598万円となっています。