開催：2026.6.4

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 5 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が4日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレンジャーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回裏、5番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-0 TEX

3回表、2番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 STL 1-1 TEX

3回裏、5番 アレク・バールソン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 3-1 TEX

5回裏、8番 トーマス・サジェシ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカージナルス得点 STL 4-1 TEX

6回裏、4番 ネルソン・ベラスケス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 5-1 TEX

7回表、1番 ジョク・ピダーソン 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 STL 5-3 TEX

試合は5対3でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで4勝5敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝3敗15Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 11:44:16 更新