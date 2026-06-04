2026年6月4日（木） MLB カージナルス vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.6.4
会場：ブッシュ・スタジアム
結果：[カージナルス] 5 - 3 [レンジャーズ]
MLBの試合が4日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレンジャーズが対戦した。
カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。
1回裏、5番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-0 TEX
3回表、2番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 STL 1-1 TEX
3回裏、5番 アレク・バールソン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 3-1 TEX
5回裏、8番 トーマス・サジェシ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカージナルス得点 STL 4-1 TEX
6回裏、4番 ネルソン・ベラスケス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 5-1 TEX
7回表、1番 ジョク・ピダーソン 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 STL 5-3 TEX
試合は5対3でカージナルスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで4勝5敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝3敗15Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-04 11:44:16 更新