市場はＦＲＢの利上げを織り込むが、後に利下げの根拠が再浮上する可能性＝ＮＹ為替
その後もドル円は１６０円付近での推移が続いている。１６０円台を駆け上がろうという動きまでは見せていないものの、１６０円付近で底堅い推移は継続。１６０円付近にはオプション絡みの防戦売りも観測されている模様。
市場は年内のＦＲＢの利上げを織り込み、いまのところ即座の利下げの根拠は見当たらない。しかし、ストラテジストからは、そうした根拠は時間とともに再浮上する可能性があるとの指摘が出ている。
イラン紛争はインフレと経済活動の両面で不確実性をもたらしているが、米経済は比較的安定している。ただ、労働供給と生産性の伸びがともに不透明な中、基調的な成長率を正確に把握するのは困難だとも述べている。
米経済が潜在成長から大きく乖離している兆候もほとんど見られていないことから、不均衡が生じているかどうかを見極める時間はあるという。
短期金融市場では現在、９月の利上げ確率を約７５％で織り込んでいる。
USD/JPY 159.99 EUR/USD 1.1604 GBP/USD 1.3433
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
市場は年内のＦＲＢの利上げを織り込み、いまのところ即座の利下げの根拠は見当たらない。しかし、ストラテジストからは、そうした根拠は時間とともに再浮上する可能性があるとの指摘が出ている。
イラン紛争はインフレと経済活動の両面で不確実性をもたらしているが、米経済は比較的安定している。ただ、労働供給と生産性の伸びがともに不透明な中、基調的な成長率を正確に把握するのは困難だとも述べている。
米経済が潜在成長から大きく乖離している兆候もほとんど見られていないことから、不均衡が生じているかどうかを見極める時間はあるという。
短期金融市場では現在、９月の利上げ確率を約７５％で織り込んでいる。
USD/JPY 159.99 EUR/USD 1.1604 GBP/USD 1.3433
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美