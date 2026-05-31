「痺れるなー」「新鮮でいいな」“新ナンバー”の久保建英にネット反応「見慣れなくて一瞬誰?!ってなる」
日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立で対戦している。
Ｗ杯本番前の壮行試合。スタメンに名を連ねた１人が久保建英で、背番号は「８番」だ。
これまで南野拓実が長く付けていたナンバーを背負う姿に、ネット上では「まだ違和感ある」「久保の８番まだ慣れない笑」「見慣れなくて一瞬誰?!ってなる」「新鮮でいいなーー」「久保の８番は痺れるなー」といった声があがっている。
怪我の影響で南野はＷ杯メンバーで選外に。久保は新たな背番号で大舞台に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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Ｗ杯本番前の壮行試合。スタメンに名を連ねた１人が久保建英で、背番号は「８番」だ。
これまで南野拓実が長く付けていたナンバーを背負う姿に、ネット上では「まだ違和感ある」「久保の８番まだ慣れない笑」「見慣れなくて一瞬誰?!ってなる」「新鮮でいいなーー」「久保の８番は痺れるなー」といった声があがっている。
怪我の影響で南野はＷ杯メンバーで選外に。久保は新たな背番号で大舞台に臨む。
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