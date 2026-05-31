プリキュア登場『コナン』毛利蘭役の声は後任・岡村明美 後任後初出演で第一声は「コナンくん、迷子になったら大変でしょ」
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の第18話が31日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送された。『名探偵コナン』とコラボレーションした異例の放送回となり、毛利蘭役の声は、4月18日に亡くなった声優の山崎和佳奈さんの後任を務めている『ワンピース』ナミ役でお馴染みの岡村明美だった。なお、今回のコラボ放送が、『コナン』本編よりも早い、代役ではなく後任としての初出演となった。
【動画】プリキュア顔で空手披露の蘭姉ちゃん！公開されたコラボ映像
今回の『名探偵プリキュア！』と『コナン』コラボ放送は、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現した企画。宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリーが展開された。
物語では、展覧会の目玉「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生した際、あんなたちが手がかりを求め美術館の外を調べると、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれた。
『コナン』の毛利蘭役については、山崎さんが体調不良で休養することから、3月14日放送回より岡村が代役として務めていたが、山崎さんが4月18日に亡くなったことが5月15日に発表。アニメ公式サイトは「今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と説明していた。
そんな中で今回はコラボ放送ということで、放送前から「蘭姉ちゃんの声は山崎さん？」などと毛利蘭の声に注目が集まっていた。そして、本編では亡くなった山崎さんの後任を務める岡村の毛利蘭ボイスが流れ、第一声は「コナンくん、迷子になったら大変でしょ」だった。その後、怪盗団ファントムのニジーを空手で制圧するなど、大活躍の放送回となった。
今回の『名探偵プリキュア！』と『コナン』コラボ放送は、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現した企画。宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリーが展開された。
物語では、展覧会の目玉「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生した際、あんなたちが手がかりを求め美術館の外を調べると、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれた。
『コナン』の毛利蘭役については、山崎さんが体調不良で休養することから、3月14日放送回より岡村が代役として務めていたが、山崎さんが4月18日に亡くなったことが5月15日に発表。アニメ公式サイトは「今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と説明していた。
そんな中で今回はコラボ放送ということで、放送前から「蘭姉ちゃんの声は山崎さん？」などと毛利蘭の声に注目が集まっていた。そして、本編では亡くなった山崎さんの後任を務める岡村の毛利蘭ボイスが流れ、第一声は「コナンくん、迷子になったら大変でしょ」だった。その後、怪盗団ファントムのニジーを空手で制圧するなど、大活躍の放送回となった。
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