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力が入らない原因は「神経の圧迫」だった！成瀬善久も「ヤラセじゃない」と驚く劇的変化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【違和感の放置は危険】力が入らない原因は神経の圧迫だった!?劇的変化に成瀬善久も驚き」を公開した。動画では、ゲストの成瀬善久氏に対し、力が抜けてしまう原因である「神経の圧迫」について解説し、実際の施術で劇的な変化をもたらしている。



成瀬氏は左足首の怪我を皮切りに、股関節、肩、肘と連鎖的に痛めてきたという。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏は、これを「運動連鎖」と呼び、一つの関節の不具合が他の部位に過度な負担をかけることで、負の連鎖が生じると指摘。下半身のねじれや股関節の詰まり（インピンジメント）を丁寧に解消していく。



特に注目すべきは、上半身のチェックにおいて判明した「神経の絞扼（こうやく）」だ。成瀬氏は左利きの投手であるにもかかわらず、左手の指先に全く力が入らず、右手よりも弱い状態になっていた。角田氏は「神経が締め付けられていると、筋肉があっても出力が落ちる」と語り、球速低下の要因が筋力不足ではなく神経の伝達異常にあると解説した。



その後、肘の内側や尺骨神経周辺の圧迫を解除する施術を行うと、成瀬氏の左腕にしっかりと力が入るように改善。成瀬氏も思わず笑い出し、「決してYouTube用じゃないですからね」と、自身の体に起きた劇的な変化に驚きを隠せない様子を見せた。



痛みがなくても「こんなもんだ」と放置していると、出力が低下し、無理にパワーに頼ることで関節にストレスが溜まるという悪循環に陥る。角田氏は、筋肉・関節・神経の3つの目線からアプローチすることの重要性を伝え、身体のパフォーマンス向上を目指すアスリートに深い気づきを与えた。