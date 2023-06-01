5月30日 記事更新

現在各プラットフォームでは、懐かしのタイトルや長寿シリーズのセールが実施中。ニンテンドーeショップとSteamより、セール終了が迫りつつある注目作をいくつかピックアップして紹介していく。

ニンテンドーeショップでは、「Devil May Cry 3 Special Edition」や「超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション」、「『超探偵事件簿 レインコード』『ダンガンロンパ1・2・V3』バンドル」などをお得に購入できる。

またSteamでは「ドラゴンクエスト40周年記念セール」、「パックマンシリーズセール」、「Frontier May Sale 2026」、「Risk of Rain 2026 フランチャイズセール」などのセールが実施されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「Devil May Cry 3 Special Edition」

1,990円→499円（74%オフ）

5月31日23時59分まで

ダンテの双子の兄・バージルとの対立と葛藤を軸に、魔界の封印を巡るドラマを描いたスタイリッシュアクション。Special Editionではバージルがプレイヤーキャラとして使用できるほか、イベントなども追加されている。

・「『超探偵事件簿 レインコード』『ダンガンロンパ1・2・V3』バンドル」

9,680円→5,200円（46%オフ）

6月3日23時59分まで

スパイク・チュンソフトによるダークファンタジー推理アクション「超探偵事件簿 レインコード」とハイスピード推理アクション「ダンガンロンパ 1/2/V3」の計4本がセットになったバンドル。

・「超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション」

9,980円→3,960円（60%オフ）

6月3日23時59分まで

「超探偵事件簿 レインコード」の豪華版。ゲーム本編に加えて、デジタルアートブック・デジタルサウンドトラック・シーズンパスが付いてくる。

□ニンテンドーeショップのセールページ

Steam

「ドラゴンクエスト40周年記念セール」

期間：6月3日2時まで

【注目タイトル】

・「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

5,478円→2,739円（50%オフ）

「ドラゴンクエスト」シリーズ11番目の本編作品。声優陣によるキャラクターボイス付きで、追加シナリオも収録されている。

・「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

4,980円→1,245円（75%オフ）

「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みのモンスターを仲間にして、迫力バトルを楽しめるRPG。魔物同士を配合して自分だけのモンスターを生み出すことも可能で、500種族以上が登場する。

□「ドラゴンクエスト40周年記念セール」のページ

「パックマンシリーズセール」

期間：6月4日2時まで

【注目タイトル】

・「PAC-MAN MUSEUM+」

2,640円→1,320円（50%オフ）

「パックマン」の名作から14タイトルを収録したソフト。オリジナルの「パックマン」から懐かしのタイトルまで、さまざまなジャンルのゲームを遊ぶことができる。

□「パックマンシリーズセール」のページ

「Frontier May Sale 2026」

期間：6月5日1時まで

【注目タイトル】

・「プラネットコースター 2」

5,500円→2,475円（55%オフ）

ウォーターライドやジェットコースターを組み合わせたスリル満点のテーマパークを建設し、管理・運営を行なっていくコースターパークシミュレーター。作品をほかのプレイヤーとシェアすることもできる。

□「Frontier May Sale 2026」のページ

「Risk of Rain 2026 フランチャイズセール」

期間：6月5日2時30分まで

【注目タイトル】

・「Risk of Rain 2」

2,570円→848円（67%オフ）

荒れ狂ったモンスターの群れと戦い、混沌に満ちた惑星から脱出するTPSシューティング。ソロまたは最大4人のオンライン協力プレイにも対応している。

□「Risk of Rain 2026 フランチャイズセール」のページ

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