ジョンマスターオーガニックのボディミスト＆ジェルで夏を快適に♡ひんやり限定ケア登場
暑さが気になるこれからの季節、肌に心地よい“ひんやり美容”を取り入れたくなる方も多いのではないでしょうか。ジョンマスターオーガニックから、2026年6月4日（木）に数量限定で「ボディミスト＆ジェル」が登場します♡瞬間的な冷涼感に加えて、香りやツヤまで楽しめる夏限定アイテム。毎日の外出やおうち時間を、涼しく心地よく彩ってくれる注目のラインアップをご紹介します。
瞬間ひんやりのボディミスト
夏の定番として人気を集めたひんやりミストが、今年も数量限定で登場します。
S&Mボディミスト アイスミント
価格：2,640円（税込）
つけた瞬間、スッと爽やかな冷涼感が広がるボディミスト。メントールとユーカリ葉油を配合し、暑い日のリフレッシュはもちろん、スポーツやアウトドア、通勤・通学の気分転換にもぴったりです。
キシリトールやセイヨウナツユキソウ花エキスも配合されているので、エアコンによる乾燥が気になる季節にも使いやすいのが魅力。
香りは、ペパーミント・和ハッカ・スペアミントの3種をブレンド。さらにウインターグリーンを重ねた、すっきりと爽やかな印象です。暑さに包まれる夏の外出も、ひと吹きで気分まで軽やかになりそうです♪
内容量：60mL
展開：数量限定
※1当社S&Mボディミストミントと比較
※2皮膚コンディショニング成分
原液美容100マスク×サンリオキャラクターズ♡限定パッケージが可愛すぎる
ツヤ肌仕上げのクールジェル
L＆Aクールボディジェル スパークル
価格：2,970円（税込）
ひんやり感とツヤ感を同時に楽しみたい方に注目なのが、限定のボディジェルです。
ゴールドとシルバー、2色の繊細なラメが肌にきらめきを添え、夏らしいツヤ感を演出。肌にのばした瞬間から自然由来のメントールが爽やかに広がり、涼しさが長く続きます。
さらに、シーバムフィックスパウダー※2が汗や皮脂を吸着し、さらっと快適な肌へ。
アロエベラ葉汁発酵液※3や黒酵母培養物※4、オリーブ葉発酵エキス※5などの保湿成分も配合され、紫外線や冷房で乾燥しやすい夏の肌をしっとり整えてくれます。
香りはフレッシュなライムを中心に、ベルガモットやレモングラスが広がる爽やかな印象。ラストにパチョリやフランキンセンスが深みを添え、ジェンダーレスに楽しめる上品な香りです。
内容量：100mL
展開：数量限定
※1皮膚コンディショニング成分
※2シリカ（吸着成分）
※3乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（保湿成分）
※4アウレオバシジウムプルランス培養物（保湿成分）
※5ガラクトミセス／オリーブ葉発酵エキス（保湿成分）
夏の肌に涼しさと輝きを
強い日差しや蒸し暑さが続く夏こそ、香りも使用感も心地よいケアアイテムを選びたくなるもの。
ジョンマスターオーガニックのボディミスト＆ジェルは、ひんやり感だけでなく、香りや肌の美しさまで楽しめるのがうれしいポイントです♡
数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。涼しさときらめきをまとって、夏をもっと心地よく楽しんでみてくださいね。