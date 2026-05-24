駅直結の便利なホテル。【JR東日本ホテルメッツ 船橋】は東京まで25分の好立地
都内へのアクセスも便利な【JR東日本ホテルメッツ 船橋】。観光のベース基地としてはもちろん、ディズニーリゾートを利用する人にもおすすめです。特に駅１分の近さは魅力的。千葉県内はもちろんのこと、東京の東部エリアの宿探しでは覚えておきたいホテルです。
｜アクセス至便の好立地なホテル
ホテルはJR船橋駅に直結するショッピングセンター『シャポー』が入るビルの６階にあって、雨の日も濡れる心配がありません。シャポーには飲食店も多く、駅の反対側にはデパ地下が充実した東武百貨店もあるのでとても便利です。
▲船橋駅より徒歩1分
JR船橋駅は東京駅まで25分前後の便利な距離。ディズニーランドのある舞浜駅も、西船橋で1回乗り換えて25分ほど。成田空港までは１時間前後なので、空港利用の人も宿泊しています。
▲フロントがあるのは建物の6階
船橋市は東京湾に面していて、江戸時代は湾内有数の漁業地帯だったこともあり、フロント背後の壁は海の水面を思わせるデザインです。宿泊手続きはセルフチェックイン機に予約番号を入力すればスピーディー。操作がわからなくても、操作がわからなくても近くのスタッフがサポートをしてくれます。
▲ロビーラウンジ
ホテルのある船橋駅は、昔すぐ近くまで海だった場所で、船や橋とゆかりのある地域。ホテルの館内や客室などには水辺を思わせる青色や船をモチーフにしたデザインが見られます。
▲ロビーの一角にあるアメニティステーション
歯ブラシやボディタオル、入浴剤など、必要なものはこちらでピックアップ。スキンケア用品もあるので急な宿泊でも助かります。フリードリンクのコーヒーマシンや電子レンジ、製氷機もこの階にのみに置いています。
｜海を思わせるブルーが映える客室
客室はシングル、ダブル、ツイン、デラックスツインの4タイプ161室で、１名から３名利用まで用意。無料で泊まれる未就学児の添い寝も、客室タイプによって１名から２名まで可能です。室内はオフホワイトを基調に、アクセントカラーとして椅子やカーペット、ベッドのヘッドボードなどに海を思わせるブルーを配置。ベッドは高級ホテルにも導入されるシモンズ社製です。
▲20平米の「ツインルーム」
「ツインルーム」は１名から３名まで利用可能で、未就学児童は２名までの添い寝が無料です。シモンズのマットレスは5.5インチで、幅110cm×長さ195cmが２台置かれ、ほどよい硬さで寝心地も上々。青いカーペットには波を思わせる白いラインが入っています。
▲デスクを備えます
大型サイズのテレビはうれしいですね。ペットボトルの水も人数分用意してありました。
▲３点式のユニットバス
ドライヤーはパナソニックのナノケアタイプ。ディズニーリゾートを目的に宿泊する女性も多く、熱を持ったカールドライヤーが置ける専用台まであるのは嬉しいですね。
▲ナイトウエア
着心地を重視して、肌触りの柔らかいセパレートタイプのナイトウェアを採用しています。
｜最もコンパクトな「シングル」
最もコンパクトな客室ですが、デスクも用意されビジネスマンも使いやすい客室です。ベッドは幅140cm×長さ195cmで、２名まで利用可能。未就学児の添い寝は１名が無料です。
▲「シングル」は17平米
▲一部の客室からは電車も見えます
写真は４階の客室から見た特急しおさい。ホームの屋根があるため列車の天井しか見えませんが、少しでも電車を見たい方は、リクエストすると部屋の空き状況によってはトレインビューの客室にしていただけることもあるそうです。
｜朝食はハーフビュッフェタイプ
朝食は２階にあるレストラン『和ごはんとカフェ chawan』で、メインの料理を４種類から選ぶ和洋のセミビュッフェスタイルです。朝食営業は6時30分から10時まで。一般の営業時間は11時から22時までで、宿泊したウイークデーはランチタイムから午後のカフェタイムまで、常に満席に近い状況の人気店です。
▲広い窓を備えた明るい店内
朝食は宿泊ゲスト限定で、料金は1,300円。ハーフビュッフェでこのお値段はリーズナブルです。
▲朝食ビュッフェには様々な和洋の料理が並びます。
焼き豚やナスの煮びたし、黄金かれいの唐揚げ、ソーセージ、レンコンきんぴら、ほうれん草のおひたしなど、野菜を多く使ったメニューもそろいとってもヘルシーです。
▲多彩な味を用意するお惣菜
とろろや納豆、漬け物など、ご飯のお供もありました。この日のパンはチーズパン、トースト、クロワッサンの3種類。フルーツやヨーグルト、果実の入ったジャムも並びます。
▲サラダやパン、デザートまで
メインの料理４種類は「スクランブルエッグ＆ベーコン」、「目玉焼き＆ベーコン」、「焼き鯖」、「国産まぐろとアボカドのサラダごはん」です。「焼き鯖」は大きくて食べ応え十分です。ご飯は白米とキヌア黒米雑穀ごはんの２種類が用意され、お味噌汁は日替わりで北海道味噌、九州麦味噌、東海地方の赤味噌がローテーションします。
▲選べるメイン料理は「焼き鯖」をチョイス
ヘルシーな朝食をいただきたい人にイチ押しのメイン料理は、サラダとまぐろを同時に食べられる「国産まぐろとアボカドのサラダご飯」。まぐろとフレッシュなサラダ、クリーミーなアボカドの相性がとてもよく、マヨネーズの味もアクセント。量もたっぷりあって満足感の高い一品でした。
▲メイン料理のひとつ「国産まぐろとアボカドのサラダご飯」
▲子供でも食べやすい「ポークカレー」
駅直結の便利な【JR東日本ホテルメッツ 船橋】。東京駅から電車で25分前後の好立地で、タイミングによっては１名朝食付きで１万円を切る料金設定です。ホテルは清潔で居心地がよく、朝食も美味しくいただきました。千葉方面で宿泊する人はもちろん、都内で仕事のある人もぜひチェックしてみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：JR東日本ホテルメッツ 船橋 https://www.hotelmets.jp/funabashi/＞