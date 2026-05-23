いいのみっけ！【コストコ】ビールのお供にしたい♡「スナック・おつまみ」

甘くないおやつとして、晩酌のおつまみとしてストックしておきたいスナック。【コストコ】では、お酒を飲みつつサクッと気軽につまめそうなスナック類の大容量商品も揃っています。ゆっくり寛ぎながら家飲みを楽しみたい時、小腹が空いたけど甘いものを食べる気分じゃない時等におすすめです。今回はビールによく合いそうとマニアが推している商品を含め、一度は食べたくなるようなコストコの「スナック・おつまみ」をご紹介します。

10袋入りの大容量！ ビールのお供におすすめ

インスタグラマー@potipoti212さんが「これはビールによく合いそう」と推している「なめらか チータラ® ピザポテト®の風味」。チーズのコクのある風味を期待して、つい手が伸びてしまいそうな1品です。10袋入りでまとめ買いでき、食べたい時に少しずつつまめそうなところも魅力的。少しトースターで焼いて、表面をカリッとさせてから食べるのもおすすめです。

2種類のスナックが楽しめるのが魅力

【モスバーガー】が監修した「オニポテスナック」は、おつまみとしてだけでなく、子どものおやつとしても大活躍してくれそう。ポテトスティックとオニオンフライの2種類が入っており、飽きずに食べられそうです。ほんのり感じる塩気とコンソメの風味に、手が止まらなくなるかも。@potipoti212さんも「ほんまにそのままスナックになってた」とコメントしていて、再現度の高さにも要注目です。

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※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino