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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館3階に5月22日、GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）のオフィシャルストア「EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店」がオープンした。

2027年に横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027」。同店は、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の商品をはじめとする公式ライセンス商品を販売する常設店。初日は、ぬいぐるみやピンバッジのほか、「ミャクミャク×トゥンクトゥンク」コラボ商品や「サンリオキャラクターズ×トゥンクトゥンク」コラボ商品などを販売していた。

初日は、「トゥンクトゥンク」によるグリーティングも実施。写真撮影会も行われ、多くの来店客でにぎわいを見せた。

営業時間は10時～20時。

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