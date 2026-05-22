アイスダンスチームを結成を発表

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指し、電撃復帰する。会見で本田さんは、チーム名「しょまりん」誕生のきっかけを明かした。

会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集まった。2人はこの日の朝、自身のSNSで現役復帰を表明。会見で改めて現役復帰と、アイスダンス挑戦を報告した。今秋からの競技に出場する事を目指しており、将来的な目標は「2030年のオリンピックに出場することです」と2人で声をそろえて語った。

28歳の宇野さんは2018年平昌五輪、2022年北京五輪で2大会連続でメダルを獲得。世界選手権も連覇するなど長らく日本男子を牽引し、2024年5月に現役引退を発表した。24歳の本田さんは2016年世界ジュニア選手権で優勝。安藤美姫、浅田真央らに続く当時7人目の快挙だった。2024年1月に現役引退している。

誰にアイスダンスをすることを伝えたかという話の最中に本田さんが「言っておかないといけないかもしれないんですけど…」と切り出し、お互いの名前からとった「しょまりん」という愛称について説明。アイスダンスのチーム名を決めなければいけないという話をした中で、すでに浸透している「しょまりん」を選んだという。

この愛称は、本田さんの妹が最初に使っていたと明かし、「妹が私たちをまとめて呼び出すときに『しょまりん』って言っていて……笑 それを使い始めたのが多分きっかけだったと思います」と意外なきっかけを明かした。

アイスダンスで現在日本のトップを走るのは、ミラノ五輪団体戦に出場した“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組。23年6月の結成から実力をつけ、昨年の全日本選手権で2連覇を達成している。他にも“いくこう”こと櫛田育良、島田高志郎組、“りかしん”こと紀平梨花、西山真瑚組らがおり、ハイレベルな争いが期待される。



（THE ANSWER編集部）