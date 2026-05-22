ストックしたーーーい！！【ファミマ】の「新作アイス」に注目♡

【ファミリーマート】から、思わずまとめ買いしてストックしておきたくなるような、「新作アイス」が登場していました。気温が上がり、まるで夏のように感じることもある今日この頃は、日々のご褒美に、アイスが欠かせないという人も多いのでは。今回は、アイスマニアがおすすめする、ファミマの「新作アイス」をピックアップ。毎日のおやつに、ぜひチェックしてみてください。

宇治抹茶づくしの和風アイス

アイスマニアの@miki__iceさんが「本格的な味わい」とおすすめするのが、「辻利抹茶サンド 黒蜜ソース入り」です。抹茶ケーキで抹茶アイスを挟んだサンドアイスで、ファミマでしか手に入らない限定商品です。ケーキ、アイスどちらにも京都宇治総本家【辻利】の抹茶が使われているとのことなので、宇治抹茶の風味をたっぷり楽しめそう。数量限定販売なので、見つけたら即GETが良さそう。

アイスの真ん中の黒蜜ソースがポイント！

構成は画像のように、真ん中に黒蜜ソースが入っているところもポイント。@miki__iceさんによると、「なめらかな抹茶アイスは抹茶のほろ苦さと旨味を感じられる」「外側の抹茶ケーキは本当にふわふわで、ブッセみたい」なのだそう。さらに、黒蜜ソースについては、「これがとろっと濃厚で結構存在感」とコメント。抹茶のケーキ、アイス、さらに黒蜜ソースという、和の美味しさを詰め込んだようなアイスは、ぜひ一度、味わってみて。価格は、\259（税込）です。

プリン好きさんは必見の新作限定アイス

【ハーゲンダッツ】のアイスからもファミマ限定商品が登場。特に、プリン好きの人や、カラメルソースが好きな人は必ずチェックするべきかも。「ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト」は、蓋を開けると一面カラメルソースで覆われていて、インパクト抜群。@miki__iceさんも「カラメルソースの存在感強め」とコメントしています。価格は\399（税込）で、こちらも数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてください。

食べ応えしっかりの贅沢アイス

プリンタルトのアイスなので、アイスの中にタルトグラハムクッキーを混ぜ込んでいるところも特徴的。@miki__iceさんいわく、「卵のコクのあるカスタードアイスはまろやかで、タルトグラハムクッキーがデザートらしくて食べ応えあります」とのこと。頑張った日のご褒美や、ちょっぴり贅沢したい時にもぴったりかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A