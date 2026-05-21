【４ヶ月で−３kg】“なんとなく食べ・動かない・夜更かし”を見直した結果。体が軽くなったダイエット習慣
「新しいことを増やすより、“やめること”の方が大事でした」と話すのは、都内在住・44歳のFさん。以前は、“ダイエット＝頑張るもの”というイメージが強く、運動や食事制限を始めても続かないことが多かったそうです。
そんなFさんが見直したのは、“なんとなく続けていた習慣”。食事、運動、睡眠を少し整えたことで、４ヶ月で−３kgの変化につながったといいます。
“なんとなく食べる”をやめたら、間食が減った
「お腹が空いてないのに、つい食べてることが多かったです」というFさん。特に夜は、お菓子や甘い飲み物を無意識に口にしていたそうです。そこで始めたのが、“食べる前に一呼吸置く”ことでした。
▲食べる前に“本当に空腹かな？”を考えるだけで、Fさんの間食の量が変わったそう
その代わり、３食は極端に減らさず、タンパク質や野菜を意識して、満足感のある食事を心がけたそう。結果的に我慢してる感覚も少なく、間食することも減ったと言います。
“運動しなきゃ”をやめて、“動かない時間”を減らした
以前は、「運動するならちゃんとやらなきゃ」と思っていたFさん。しかし、まとまった時間を作れず、結局続かなくなることも多かったそうです。そこで意識したのが、“日常の中で動く”こと。一駅分歩く、座る時間を減らす、家事の合間に立つといった小さな積み重ねを増やしていきました。
最近は、“動かない時間”を減らすことの大切さにも注目が集まっています。特別な運動より、日常の活動量を増やしたことで、体も軽く感じやすくなったそうです。
“夜更かし前提”の生活を見直した
「寝る直前までスマホを見るのも、休日の寝だめも夜更かしも当たり前でした」というFさん。そこで、夜の過ごし方を少し見直したそうです。寝る前の照明を暗めにする、スマホを見る時間を減らす、できるだけ同じ時間に寝起きするといった小さな改善から始めました。
▲“夜更かし前提”をやめたことで「朝のだるさも変わった」とFさん
実際、睡眠や生活リズムが整うことで、食事や活動量も安定しやすくなると言われています。
ダイエットは、“新しいことを増やす”だけでは続きにくいことも。まずは無意識に続けている習慣を少し見直してみること。“続けられる生活習慣”に整えることが、無理なく体を整える近道になるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、取材及び栄養・運動・睡眠に関する一般的な知見をもとに編集部にて構成しています
🌼【５ヶ月で−４kg】“食べないダイエット”をやめたら変わった。生活習慣を整えた結果