隣人から突然の請求「あなたの子が車を傷つけた」…無実かもしれない我が子を守れる？
「うちの子が、隣の車を傷つけた…？」
ある日突然、隣人から「あなたの子どもが車に傷をつけた」と責められた人の体験談を漫画にした『お宅のお子さんが車を傷つけました。』
防犯カメラには、たしかに子どもが車のそばに立っている姿が映っているのですが―ー。子どもは「やってない」と否定します。
証拠は曖昧なまま、ついには高額な示談金まで要求してくる隣人とのご近所トラブルはどうなるー？
>>マンガ「お宅のお子さんが車を傷つけました。」を読む
隣人のカメラに映っていたのは…
>>マンガ「お宅のお子さんが車を傷つけました。」を読む
親として、子どもをどこまで信じられるのか
追い詰められた子どもは、「自分がやったのかもしれない」と思い込むほど傷ついていきます。読み進めるほど胸が苦しくなります。
ただの“ご近所トラブル漫画”ではなく、理不尽な圧力にのみ込まれていく家族の恐怖と、子どもを守ろうとする母親の葛藤がリアルに描かれます。
そして後半、物語は思わぬ方向へ。
隣人の“裏の顔”が明らかになった瞬間、一気に空気が変わります。
「もし自分の家だったら？」
そう考えずにはいられない、後味重めのリアル系WEB漫画です。
>>マンガ「お宅のお子さんが車を傷つけました。」を読む
(ウーマンエキサイト編集部)
ある日突然、隣人から「あなたの子どもが車に傷をつけた」と責められた人の体験談を漫画にした『お宅のお子さんが車を傷つけました。』
防犯カメラには、たしかに子どもが車のそばに立っている姿が映っているのですが―ー。子どもは「やってない」と否定します。
証拠は曖昧なまま、ついには高額な示談金まで要求してくる隣人とのご近所トラブルはどうなるー？
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隣人のカメラに映っていたのは…
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親として、子どもをどこまで信じられるのか
追い詰められた子どもは、「自分がやったのかもしれない」と思い込むほど傷ついていきます。読み進めるほど胸が苦しくなります。
そして後半、物語は思わぬ方向へ。
隣人の“裏の顔”が明らかになった瞬間、一気に空気が変わります。
「もし自分の家だったら？」
そう考えずにはいられない、後味重めのリアル系WEB漫画です。
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(ウーマンエキサイト編集部)