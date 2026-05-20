¤Ê¤Ë¤ï¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¡È·»µ®¡É¤ÈÊé¤¦FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¤Î¤´¤Ï¤ó²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¤È¤ß¤»¤«¤±¤¿±£¤·»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥Ù¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Ç¶¦±é¤Î¤Õ¤¿¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¶³Ê¿¤Èº´Æ£Âç¼ù¤Î¤´¤Ï¤ó²ñ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¡¢EXILE¡¿FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤È¤Î¤´ÈÓ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¹õT¥·¥ã¥Ä¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¾Ð´é¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¡¢µ÷Î¥¤Î¶á¤¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¹â¶¶¤¬¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¸å¤í¤ÇÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£¤ò¼Ì¤·¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡Ö·»µ®¤È¡×¤È¤Ò¤È¤³¤ÈÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥Ù¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£