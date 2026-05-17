「体操・ＮＨＫ杯」（１７日、東京体育館）

世界選手権（１０月・オランダ）などの代表選考会を兼ねた男子公人総合２日目が行われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝が合計３４１・３６２点で３連覇を達成した。最終種目の鉄棒までトップだった２１年東京五輪２冠の橋本大輝（２４）＝日本生命・セントラルスポーツ＝は鉄棒の落下で無念のＶ逸２位に終わった。

２位からの逆転を狙った岡は安定した演技を並べ、５種目の平行棒で１位となる１４・９００点をマークし猛追。鉄棒も１４・６３３点でまとめて、橋本の最終演技を待った。橋本は首位を守ってきたが、最終種目の鉄棒、リューキンで落下。演技後は天を仰いだ。

優勝者インタビューでは「３連覇できてホッとしてますし、最後までやりきれたことがよかった。自分の演技ができた。連覇とか代表を勝ち取るという意識ではなく、やるべきことに集中してできた」と、喜びを口にし、「日本を引っ張る存在になり、リードしていける存在になりたい。去年悔しい思いをした分、全力をぶつけたい」と、世界選手権に向けた抱負を語った。